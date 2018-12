Tessa Worley še ni pripravljena na vrnitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvakratna svetovna prvakinja v veleslalomu je padla na superveleslalomu v Lake Louisu, zato ni nastopila na tekmah v St. Moritzu konec prejšnjega tedna. Zdaj bo okrevanje še podaljšala in izpustila tudi preizkušnji v Val Gardeni 17. in 18. decembra, ko bodo smučarke vozile smuk in superveleslalom.

Ti tekmi bo morali biti v francoskem Val d'Iseru, a so jih tam morali odpovedati zaradi pomanjkanja snega.

FFS je še sporočila, da bo Worleyjeva najverjetneje lahko nastopila na domači tekmi v Courchevelu 21. decembra.

