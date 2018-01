Tekmeci jih zdaj že malce grdo gledajo

Intervju: Denis Šteharnik, trener slovenskih smučark

Foto: SloSki

Sobotno tretje mesto Mete Hrovat na veleslalomu v Lenzerheideju so dopolnile še Ana Drev (5.), Tina Robnik (14.) in Ana Bucik (25.) ter tako poskrbele za lep ekipni uspeh. Ta je v dobro voljo spravil tudi glavnega trenerja reprezentance Denisa Šteharnika, ki pa se je še pred kozarcem penine odpravil na trening pred nedeljskim slalomom, nato pa si je vzel čas tudi za naš medij.

Denis Šteharnik je na stopničke popeljal Ano Drev, Ano Bucik in Meto Hrovat. Foto: Sportida Ste že nazdravili?

Takoj po koncu veleslaloma so si dekleta nadela slalomske smuči in opravila dodatni trening. Izjema je bila Meta Hrovat, ker sta jo čakala novinarska konferenca in kontrola dopinga. Sladke skrbi, čeprav bi bilo tudi zanjo dobro, da se požene med slalomske količke. Trenerji pa … Malce pred peto uro sem v opremi prišel v hotel in se odpravil na sestanek trenerjev. Podobno je bilo v petek. Ob 18.45 sem vstopil v svojo sobo. Trenersko je naša ekipa še vedno majhna. No, za veselje pa bo že še čas.

Se strinjate z oceno, da je glavnina ekipe do dviga prišla z vztrajnostjo, sistematičnostjo in marljivostjo, Meta Hrovat pa vendarle tudi z nadarjenostjo, s katero je preskočila kakšno razvojno stopnjo?

Pri Meti bi izpostavil predvsem veliko tekmovalno srce. To je njena velika prednost. Ni še popolna smučarka. Konkurenčna je predvsem na zahtevnih veleslalomskih terenih.

Pomembno vlogo igra tudi njen trener Jure Hafner, ki ima izkušnje iz taborov Tine Maze in Janice Kostelić …

Je zakladnica izkušenj, saj je deloval na najvišji ravni v različnih vlogah. Odločilno je pripomogel pri Metinem prehodu iz evropskega v svetovni pokal.

Ko ste se odpravljali v Lenzerheide, ste napovedovali boljše rezultate. Toda dve tekmi in dve uvrstitvi na oder za zmagovalke … Tega vendarle niste pričakovali?

Ne, res ne. Vseeno pa sem vedel, da imamo smučarke za takšne podvige. Punce dobro delajo, kar se preprosto mora pokazati tudi na tekmi. Že v preteklosti smo bili velikokrat blizu najboljšim, a se je vedno zgodilo nekaj, kar nam je prekrižalo načrte. Smo pa realni in vemo, da je od same izvedbe in dneva odvisno, ali bo slovenska smučarka povsem pri vrhu. Možnosti pa je seveda več, saj imamo močno ekipo. Veliki smučarski narodi nas posledično že malce grdo gledajo.

Junakinja dneva - Meta Hrovat. Foto: Reuters

Je prav ustvarjena ekipa vaša največja zmaga?

Na to sem zelo ponosen. To sem si vedno želel. To je bil moj cilj. A velja poudariti, da v to ekipo ne spadajo le tekmovalke, temveč delovni trenerji. To so ljudje, ki so vpeti v ekipo. Zanje to ni služba, ampak mnogo več. Garajo od jutra do večera. Velik poklon tudi njim. Na tej ravni smo imeli v preteklosti kar nekaj težav, saj so nam serviserji odhajali v tujino, kjer so jim nudili tudi trikrat višje zneske.

Uresničujejo se tudi vaše napovedi o usmerjenjem treningu in dvigu rezultatske ravni pred olimpijskimi igrami. Kaj ste počeli v zadnjem obdobju?

Delali smo! Držali smo se načrta in ga prilagajali razmeram ter dogodkom. Ko ni šlo tako, kot smo si zamislili, sem pripravil načrt za obnovitveni trening s smučanjem v različnih in zahtevnih pogojih. Zaradi tega smo tudi nekoliko tvegali ter okrepili treninge pred torkovim veleslalomom na Kronplatzu. Ker sem vedel, da bodo dekleta utrujena, lahko rečem, da smo tisto tekmo žrtvovali. A to je bil edini način za želeni trening. Po preizkušnjah v Lenzerheideju namreč smučarke potrebujejo počitek, potem pa sledijo priprave na olimpijske igre. Sestavljamo mozaik. Zelo smo blizu končnemu cilju.

Kaj še manjka? Kje so največje pomanjkljivosti?

V pristopu in izvedbi lahko vedno iščemo rezerve. A zame je trenutno največja težava smučarski material. Prepričan sem o tem, da slovenske smučarke nimajo takšne opreme kot najboljše na svetu. To bo naš izziv za prihodnost. Dejstvo je namreč, da smo na določenih terenih povsem konkurenčni, na določenih pa v manjši meri. Naše smučarke nimajo tako široke palete materiala.

Gre za težavo manj konkurenčnih opremljevalcev ali za slovenski status pri ponudnikih?

Nikoli ne želim iskati izgovorov v opremi. A 30 stotink se hitro pozna. V svetovnem pokalu so v ospredju opremljevalci, ki niso v naši reprezentanci. Iščemo rešitve.

Kako pa se smučarke v ekipi odzivajo na uspehe ali spodrsljaje reprezentančnih sotekmovalk?

Vse izhaja iz Ane Drev, ki pomaga vsem. Posledično je vzdušje dobro, medsebojna pomoč pa na visoki ravni. Ekipa deluje homogeno. Enkrat uspe eni, drugič drugi. Tudi ko zjutraj postavim progo za trening, ne vem, katera bo tisti dan najboljša.

Uspeh ekipe: Ana Drev, Tina Robnik, Meta Hrovat in Ana Bucik. Foto: SloSki

Pogled proti olimpijskim igram?

Kot šef ekipe sem imel večkrat težave prav takrat, ko je kakšna smučarka začutila, da je lahko dobra. Če je na treningih premagovala tujo konkurenco, je nato na tekmi kot po pravilu nastopila slabše. Drugače pa je bilo, ko so lovile rezultate. Niso vešče te ravni. Poleg tega me je motilo tudi, da so bile, vsaj podzavestno, zadovoljne že z desetim mestom. Verjamem, da je Meta Hrovat zdaj prebila to miselnost. Ko so namreč preostale smučarke danes čestitale Meti, so vse po vrsti vedele, da bi bile lahko na njenem mestu.

Najbolj vesel bi bil, če bi naše smučarke dosegle raven, ko količinsko obsežen trening med sezono ne bi bil več potreben. One se še učijo, veliko delajo in s tem tudi tvegajo poškodbe. Če pogledam Mikaelo Shiffrin, vidim, da na treningu hitro pride na želeno tekmovalno raven. Podobno je bilo tudi pri Tini Maze. Naše punce potrebujejo več časa.

Da ne bo pomote … Omenjeni Shiffrinova in pred tem Mazejeva sta do tega položaja prišli z gradnjo baze in veliko predhodnega dela …

Seveda. O tem ni dvoma.

Pogosto gostujete na treningih drugih ekip. Bo zdaj s tem več težav?

Kot konkurenca na treningih bomo verjetno še dobrodošli. Smo pa bolj pod drobnogledom. Verjetno nas na kakšne res vrhunske treninge ne bodo več vabili. Po drugi strani pa tudi mi vedno bolj potrebujemo specifične treninge. Za to pa je potreben tudi denar.