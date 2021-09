Tako se na sezono pripravlja Anamarija Lampič in njeni kolegi iz rezprezentance

Naslednjo sezono naših najboljših zimskih športnikov bodo v veliki meri krojile Olimpijske igre v Tokiu. Nanje in tudi na novo sezono svetovnega pokala se marljivo pripravljajo že od letošnje pomladi, to poletje in tudi jesen bo namenjena tempiranju forme za največje športne izzive nove sezone. Anamarija Lampič in njeni reprezentančni kolegi tudi med sezono menjavajo lokacije, trenirajo na različnih koncih Evrope, nekaj časa preživijo pa preživijo tudi na sončni strani Alp. Doma ali stotine kilometrov zdoma ničesar ne prepuščajo naključjem, tudi ko gre za oblike mobilnosti ter udobne, varne prevoze na treninge.

Zanesljivo mobilnost Anamariji Lampič in njenim kolegom reprezentantom med pripravami na sezono zagotavljajo Citroënova vozila. Vrhunska športnica iz Valburge bo po Citroënu C3 zdaj poti v pripravah na in med sezono premagovala s prostornejšim, uporabnim in vsestranskim Berlingom. Z njim bo še naprej "zmagovala" na razdaljah, pa naj gre za tiste v avtomobilu ali na tekaških smučeh. Svoje vozniške spretnosti je na poti na trening med drugim predstavila reprezentančnima kolegoma, Mihi Šimencu in bratu Janezu Lampiču. Berlingo za ekipo ni le jekleni konjiček, temveč tudi zanesljivi partner. Ekipa ga je v hitrem času vzljubila, francoski postavnež pa jim naklonjenost vrača s svojo udobnostjo, prostornostjo ter jih s svojim šarmom na poteh zabava, razvaja in morda celo prinaša srečo, kot med vrsticami navaja Anamarija Lampič.

Foto: Bojan Puhek

Berlingo, nekoč družinsko vozilo družine Lampič, ima v srcu športnice prav posebno mesto. Vozilo jo tako ali drugače spominja na otroštvo, na obdobje, obarvano s sanjami in polno dogodivščin. Šampionka iz Valburge se z nasmehom na obrazu spominja tistih časov razposajenosti; od takrat pa se je spremenilo predvsem to, da šampionka danes tako ali drugače dejansko živi svoje sanje. Smučarska tekačica kot košček mozaika svojih dosežkov navaja tudi otroško igrivost, pomešano s trdim delom in vizijo, ki predstavljajo tisti "faktor x", ki vodi do uspehov. Anamarija Lampič v svetu športa ničesar ne prepušča naključjem. To je ne nazadnje vidno tako na belih smučinah pozimi, vročem poletnem asfaltu med poletnimi treningi kot tudi v njenem splošnem pozitivnem odnosu do življenja, ki je za vrhunskega športnika na poti do uspeha ključnega pomena.

Foto: Bojan Puhek

Zanesljiva vozila za poti po različnih koncih Evrope

Naš najboljši tekač na smučeh Miha Šimenc je lansko sezono zaradi nerodne poškodbe miroval, a v sezoni poprej pokazal, da je blizu najboljše svetovne konkurence. Takrat se je med posamezniki dvakrat prebil med deset najboljših tekmovalcev, kar je bilo še dve leti nazaj znanstvena fantastika za moški slovenski tek na smučeh. To poletje trenira tudi z našo najboljšo smučarsko tekačico zadnjih let, Anamarijo Lampič.

Foto: Bojan Puhek

"Smučarji tekači večino dela opravimo zdaj poleti, zato da smo pozimi čim boljši. Treniramo po različnih koncih Evrope, od višje ležečih predelov do morja. Glede na količino naših prevoženih poti je zanesljiva mobilnost vsekakor ključnega pomena in v tem segmentu smo z različnimi vozili Citroën več kot zadovoljni. Naše poti so varne in udobne," uvodoma pove Miha Šimenc.

Foto: Bojan Puhek

Pravi partner za športnika

Anamarija Lampič je v okviru sodelovanja znamke Citroën in Smučarske zveze Slovenije med letošnjimi pripravami na sezono v uporabo prejela Berlinga. Ta ji dela družbo predvsem na njenih poteh po Sloveniji, uporablja pa ga tudi za prevoze na priprave, treninge v bližnje države. Kako se je Berlingo obnesel in zakaj se je odločila ravno zanj?

Foto: Bojan Puhek

"Berlinga sedaj uporabljam že mesec dni. Vozilo sem si zaželela sama. Ko sem bila majhna, smo imeli v družini že Berlinga. Moram reči, da imam nanj izredno lepe spomine. Je res prostoren avtomobil, uporaben, praktičen, vsestranski. Berlingo je res tako velik, kot govorijo, in še prostornejši, kot se ga spominjam sama. Ni samo prevozno sredstvo, pač pa pravcati partner za športnika. Zelo dobro mi služi. Je super avtomobil, vanj spravimo vse, kar rabimo za trening, lepo se pelje. Vsi smo zadovoljni. Z Berlingom smo zdaj bili že na tretjih pripravah, zadnje so bile najbolj daleč stran, v Nemčiji. Lahko rečem, da se je avtomobil res super obnesel," pove Anamarija Lampič.

Foto: Bojan Puhek

Mehak, dinamičen s številni odlagalnimi mesti

In kaj pri avtomobilih sama najbolj ceni? "Nisem zahtevna (smeh, op. p.). Poleti je ključna predvsem klima (smeh, op. p.). Povezava bluetooth za poslušanje glasbe je prav tako zagotovo obvezna v kombiju, avtomobilu (smeh, op. p). Cenim tudi dobre varnostno-asistenčne sisteme, ampak še vedno najbolj zaupam sebi. Posebej na avtocesti se poslužujem predvsem tempomata. Berlingo je res mehak za voziti, dinamičen in ima veliko število odlagalnih mest v notranjosti. Je pa res, da sem se morala malce navaditi na njegovo dolžino in širino. Sicer pa smo imeli v družini tudi kombi, tako da sem se kar hitro navadila. Z njim sem tudi začela voziti (smeh, op. p.). Kljub temu, da bi se v Berlingu dalo tudi lepo prenočiti, prespati, se za to še nisem odločila. Sicer pa je to povsem preprosto. Če ne kompliciraš, je vse mogoče. Največkrat se za volan na skupnih poteh usede moj partner Boštjan (Klavžar, op. p.), kar je za tekmovalca še posebej priročno, saj se lahko med vožnjo dodobra sprosti in ne rabi misliti na vožnjo. Si pa vožnje od časa do časa zaželim tudi sama. Takrat prevzamem krmilo, da ne pozabim voziti (smeh, op. p.). Zase bi rekla, da sem kar dobra voznica, resda pa bodo o tem znali več povedati drugi," razloži.

Foto: Bojan Puhek

Vrhunski šport in avtomobilska znamka: "učbeniški" primer zglednega sodelovanja

Smučarski tek je vsekakor še vse kaj drugega od tistega, kar gledalci vidimo po televiziji. Trening, tekme, potovanja od prizorišča do prizorišča si sledijo in menjujejo drug za drugim, napor je tudi s tega stališča precejšen.

Foto: Bojan Puhek

"Tako je, med sezono Evropo prevozimo po dolgem in počez. Res je sicer, da tekmovalci včasih zaradi hitrosti izberemo letalo, predvsem takrat, ko so tekme v Skandinaviji. Večino preostalih potovanj, torej na večino tekem v osrednji Evropi, se odpravimo s kombiji, avtomobili. Ko imaš ob sebi sopotnika, v tem primeru Citroën, se lahko počutiš varno in od točke A do točke B odpelješ brez skrbi. S tega stališča moram reči, da znamki Citroën najbolj zaupam. Vsekakor nam je na dolgih potovanjih pomembno predvsem udobje, po drugi strani pa tudi čim hitrejši prihod na cilj. Mislim, da je naše sodelovanje dober primer, kako lahko gresta vrhunski šport in sama avtomobilska znamka z roko v roki," pove Janez Lampič, ki ravno tako pri Citroënu najbolj ceni predvsem udobje in prostornost.

Foto: Bojan Puhek

Servisna ekipa in trenerji zaradi logistike in predvsem zelo številne opreme, ki jo potrebujejo v svojem servisu, vse poti premaga z avtomobili. Oni so tako med sezono še bolj odvisni od avtomobilov kot tekmovalci. Tako se recimo od tri do štirikrat letno odpravijo iz Slovenije do severa Skandinavije in nazaj. Letno prevozijo okoli 70 tisoč kilometrov in gotovo je tudi zanje zelo pomemben tudi dejavnik zanesljive mobilnosti.

Profesionalci tudi v pakiranju prtljage

Med pripravami na sezono kot tudi med samimi tekmami pozimi tekmovalci s seboj potrebujejo ogromno opreme. "Če gremo na snežne priprave, so to smuči, te zavzamejo veliko prostora, palice, sama imam vedno s seboj veliko torbo s smučarskimi čevlji, masažno mizo, vsak ima, sploh če gremo v Skandinavijo za cel mesec dni, po dva kovčka. Poleti gredo z nami kolesa, masažne mize, rolke, palice, potovalke s čevlji, oblačili. Vse 'sorte' nabašemo v Berlinga," pove Janez Lampič in doda, da so kot ekipa pri pakiranju že pravi profesionalci.

Foto: Bojan Puhek

"Mislim, da smo res dobri (smeh op. p.). Ob prostornosti avtomobila sicer pomaga tudi dejstvo, da smo kot ekipa že kar usklajeni in hitri pri pakiranju. Se zgodi, da me dan pred odhodom pred pripravami še kdo vpraša, kdaj nameravamo spakirati vso opremo. Ampak mi vse skupaj pripravimo, kot bi mignil, pakiranje imamo že v malem prstu. Navadili smo se, ker smo veliko naokoli, točno vemo, kaj vzeti s seboj. Vse je premišljeno," razlaga mlajši brat Anamarije Lampič.

Foto: Bojan Puhek

Glasba sestavni del poti

Ko skupaj trenirajo Miha Šimenc, Janez Lampič in Anamarija Lampič, tekmovalca krmiljenje z volanom prepustita najizkušenejši in najstarejši tekmici v omenjeni trojici.

Foto: Bojan Puhek

"Je najstarejša, ima najdlje izpit (smeh op. p.). To dela dobro in še naprej ji bomo zaupali. Ključnega pomena je, da se ekipa med sabo dobro razume. Če temu ne bi bilo tako, bi bile poti, ki jih opravimo v pripravah na sezono in med sezono dolge (smeh op. p). V dobrem, kolegialnem vzdušju je vse lažje. Ko potujemo na treninge ali tekme od časa do časa prija tišina, kot tudi glasba. Z ekipo imamo nekaj naborov pesmi, 'playlist'. Vsak pride enkrat na vrsto za didžeja (smeh, op. p.). Sicer pa poslušamo glasbo, ritme, ki nam v danem trenutku ustrezajo. Glasba je tudi pri meni vsekakor del pomembne predpriprave na tekmo, pa tudi ko avtomobil uporabljam prostočasno. Od časa do časa tudi kdo kaj zapoje, večinoma pa ostane le pri poslušanju glasbe. Glede petja je sicer čisto odvisno od navdiha, kdo je tisti dan najbolj pripravljen. Noben ne poje prav lepo, vsak pa se potrudi po najboljših močeh (smeh op. p.)," razlaga Miha Šimenc. Mladi tekmovalec se najraje odpravi na tekme v Švico, v Davos, kjer ga, kot pravi, najbolj mami idilična pot po Alpah, prečudoviti razgledi in kulisa, medtem ko se Anamarija Lampič najraje odpravi v Italijo.

Foto: Bojan Puhek

"Tam najraje tekmujem. Italija je res lepa država z veliko zanimivimi kraji. Sploh za športnike se mi zdi idealna, imajo res top pogoje. A glede na to, da od same lokacije zaradi vseh obveznosti pogostokrat nimamo prav veliko, največ šteje predvsem dejstvo, da imamo najboljše možne pogoje mobilnosti, z avtomobili, ki nas z največjo mero udobja pripeljejo na raznorazne cilje," sklene smučarsko tekaška šampionka.

Foto: Bojan Puhek