Smučarske skakalke so zbrane na prizorišču vrhunca sezone, 44. nordijskega svetovnega prvenstva v Trondheimu, kjer bodo (nekatere) sodelovale na štirih tekmah. Program se bo začel na manjši, normalni skakalnici (HS 102), kjer bo v petek posamična tekma, v soboto pa še ekipna. Nato sledi selitev na večjo skakalnico (HS 138), kjer bo v sredo, 5. marca, tekma mešanih ekip, v petek, 7. marca, pa še druga posamična preizkušnja.

Skakalke bodo v akciji že danes popoldan, ko se bodo poskušale na treningu čim bolje spoprijateljiti z manjšo skakalnico. Na trening skoke je prijavljenih 69 skakalk, v četrtkovih kvalifikacijah pa jih bo lahko nastopilo manj, saj reprezentance lahko nastopajo z zgolj štirimi tekmovalkami. Izjema je Nemčija, ki ima v Katharini Schmid branilko naslova, tako da bodo lahko računali na peterico.

Glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš je na Norveško odpeljal peterico. V tej je ena glavnih favoritinj za najvišja mesta Nika Prevc, ki je v Skandinavijo pripotovala na krilih šestih zaporednih zmag svetovnega pokala.

"Na prvenstvu bom morala tudi sama dati cilje malo na stran, saj ko pridem na tekmo in ne razmišljam o ciljih, skačem bolje. Poskusila bom pozabiti, da sem na tekmah, kjer gre na vse ali nič, upam, da bom lahko šla sproščeno na tekme. Vem pa, da so prvenstva na dve leti, tako da bo, če kaj ne bo v redu, treba še dve leti čakati na novo priložnost. Upam, da že letos ujamem dobre skoke," je pred odhodom na prvenstvo dejala komaj 19-letna Prevc, za katero bo to drugo člansko svetovno prvenstvo.

Ema Klinec si je pred odhodom na prvenstvo vzela nekaj tekmovalnega premora in izpustila Hinzenbach. Foto: Grega Valančič

Peterica Slovenk

Kot prva od Slovenk bo na treningu lahko skočila Katra Komar (številka 32), ki si je kot zadnja zagotovila mesto v slovenski ekipi. Sledile ji bodo debitantki na članskih SP Tina Erzar (36) in Taja Bodlaj (40), svetovna prvakinja na normalni napravi izpred štirih let v Oberstdorfu Ema Klinec (61) in Prevc (69).

Jurij Tepeš bo na svetovnem prvenstvu prvič v vlogi selektorja skakalk. Foto: Aleš Fevžer

Slovenke so v Trondheimu trenirale poleti. "Gre za posebni skakalnici, nalet je malo drugačen, kot smo ga vajeni, tako da je bil poletni trening tudi s tega vidika pomemben. Menim, da smo poleti v Trondheimu naredili kar nekaj dobrih stvari. Predvsem je dobro, da imamo s tistih treningov neko rdečo nit. Od vsake imamo posnetke dobrih skokov, kar nam bo predvsem v krizah, ki bodo zagotovo prišle, koristilo. Vseh pet tekmovalk zagotovo ne bo skakalo dobro. In ko ti ne gre najbolje, je treba poiskati občutke. Če imaš skoke na posnetkih in tako poskušaš podoživeti dobre občutke, se lažje zbereš. To je bil tudi povod, da smo šli poleti tja na trening, čeprav je bil to kar velik zalogaj," je pred potjo na Norveško Tepeš izpostavil pomembnost poletnega treninga na prizorišču svetovnega prvenstva.

Začetek današnjih trening skokov je predviden ob 14. uri, kvalifikacije bodo v četrtek ob 20.30, posamična tekma pa v petek ob 14. uri.

Trondheim, trening, normalna skakalnica (HS102):

Svetovno prvenstvo, Trondheim, ženske: Sreda, 26. februar

14.00 trening (HS102) Četrtek, 27. februar

19.30 poskusna serija (HS102)

20.30 kvalifikacije (HS102) Petek, 28. februar

14.00 posamična tekma (HS102) Sobota, 1. marec

16.00 poskusna serija (HS102)

17.00 ekipna tekma (HS102) Torek, 4. marec

13.30 trening (HS138) Sreda, 5. marec

15.00 poskusna serija (HS138)

16.00 tekma mešanih ekip (HS138) Četrtek, 6. marec

19.30 poskusna serija (HS138)

20.30 kvalifikacije (HS138) Petek, 7. marec

15.15 poskusna serija (HS138)

16.15 posamična tekma (HS138)

