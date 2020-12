Svetovni pokal v smučarskem teku tudi brez Švedske in Finske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako Švedov, Fincev in Norvežanov ne bo na tekmah v Davosu in Dresdnu. Foto: Reuters

Smučarski zvezi Švedske in Finske sta se po vzoru Norveške dan prej odločili, da svojih reprezentanc v smučarskem teku zaradi pandemije novega koronavirusa do nadaljnjega ne bosta tekmovali na tekmah svetovnega pokala. Tako Švedov, Fincev in Norvežanov ne bo na tekmah v Davosu in Dresdnu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odločitev obeh zvez je prišla po torkovi izjavi za javnost norveške smučarske zveze, ki se je odločila, da svojih tekmovalcev v smučarskem teku ne bo poslala v Švico in Nemčijo na tekme svetovnega pokala, ogrožen pa naj bi bil tudi njihov nastop na Tour de Ski.

"Ocena zdravstvene stroke je bila pri odločitvi zelo pomembna. V sedanji obliki ne moremo najti varne poti do Davosa ali Dresdena in nazaj. Če gre kaj narobe, ima lahko bolezen potencialno resne posledice za okuženo osebo," je dejal zdravnik švedske reprezentance Per Andersson.

"Nihče od nas ni pripravljen tvegati," je še dodal. Finski argumenti za odpoved nastopov so podobni. "Storiti je treba vse, da se športniki in pomožno osebje ne okužijo ter ne širijo virusa", je utemeljila Maarit Valtonen, glavna zdravnica olimpijskega komiteja Finske.

"V Ruki smo na žalost ugotovili, da se je odnos do koronavirusa med posamezniki precej razlikoval, zaradi česar so zveze vse bolj ranljive," je nadaljevala finska zdravnica.

Tekme v švicarskem Davosu bodo na sporedu 12. in 13. decembra, v nemškem Dresdnu pa teden dni kasneje. Tour de Ski bo letos na vrsti od 1. do 10. januarja v Švici in Italiji.

