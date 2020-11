Presenečenje zmagovalca tekem v Ruki. Zaradi varnosti letos ne bo več tekmoval.

Trikratni svetovni prvak, ki je novo sezono v Ruki začel z dvema zmagama, je presenetil z odločitvijo, da do konca leta 2020 ne bo več nastopal. To pomeni, da ga ne bo na tekmah v Švicarskem Davosu 12. in 13. decembra in nemškem Dresdnu teden dni pozneje.

"Menim, da je izvedba tekem v času, ko se ves svet bori s pandemijo, napačna. Zdi se mi nepotrebno, da bi v tem času potoval na mednarodna prizorišča, kjer je veliko možnosti za srečevanje in stike na letalih in avtobusih," je pomisleke v koronskih časih za norveški radio NRK strnil Klaebo.

Morda se bo v karavano vrnil šele na novoletni turneji, ki se bo začela 1. januarja prihodnje leto, a niti to še ni zanesljivo. Pojasnil je, da se bo o morebitnem sodelovanju odločil, ko bo v naslednjih tednih bolj jasna zdravstvena situacija in ko bodo znane podrobnosti izvedbe tekem na turneji.