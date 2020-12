Na Kitajskem v sezoni 2020/21 brez zimskih svetovnih pokalov

Mednarodna smučarska zveza Fis je v sodelovanju s kitajskimi organizatorji odpovedala vsa tekmovanja v svetovnem pokalu, ki so bila v aktualni zimski sezoni 2020/21 na Kitajskem načrtovana v alpskem smučanju, smučarskih skokih, smučarskih tekih in nordijski kombinaciji, so danes sporočili iz Fis, poročajo tiskovne agencije.

Razlog je pandemija novega koronavirusa oziroma omejitveni ukrepi, ki so jih za zajezitev okužb sprejele kitajske oblasti in zaradi katerih ne bo mogoče izpeljati olimpijskih generalk.

Kitajska zahteva 14-dnevno karanteno za vse potnike iz tujine, kar pomeni, da tekmovanja na Kitajskem oziroma v Pekingu ali okoli njega eno leto, preden bodo Kitajci izpeljali zimske olimpijske igre 2022, niso izvedljiva.

Odpovedani sta bili ženski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v smuku in superveleslalomu v Yanqingu 27. in 28. februarja, finale sezone v krosu, ženske in moške preizkušnje v smučarskih tekih v Pekingu od 19. in 21. marca, ter preizkušnje smučarskih skakalk, skakalcev in nordijskih kombinatorcev v Pekingu od 10. do 14. februarja.

Mednarodna federacija še ni sporočila nadomestnih lokacij za odpadle tekme na Daljnem vzhodu, prav tako pa ni jasno, kaj bo s svetovnim prvenstvom v deskanju na snegu, ki bi moralo biti februarja prav na Kitajskem.