Skakalce čaka novost, po tekmo peterica Slovencev

Romunski Rasnov bo prvič v zgodovini gostil tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške. Konkurenca v Romuniji bo nekoliko okrnjena. Slovenci ne bodo izkoristili kvote sedmih skakalcev, na prizorišče jih je odpotovalo le pet. Posebnost je tudi termin tekmovanja, saj bo program potekal med četrtkom in soboto. Vse skupaj se s kvalifikacijami začenja ob 12.20.

Moška skakalna karavana se je z letalnice na Kulmu preselila v Romunijo, kjer bosta v petek in soboto posamični tekmi, sploh prvi v svetovnem pokalu v moški konkurenci. Program v Rasnovu se začenja že danes, kvalifikacije bodo na sporedu ob 12.20.

Nekaj reprezentanc se je odločilo, da v Romuniji ne bodo nastopile v najmočnejši zasedbi. Tudi slovenska, ki ne bo izkoristila pravice sedmih skakalcev. Slovenski tabor šteje pet orlov: Peter Prevc, Žiga Jelar, Cene Prevc, Rok Justin in Jurij Tepeš. Preostali člani A-ekipe so dobili tekmovalni počitek in se na nove izzive pripravljajo na treningih.

Kot prvi od varovancev Gorazda Bertonclja bo skočil Tepeš (številka 28), sledili mu bodo Justin (30), Jelar (32), Cene Prevc (34) in Peter Prevc (51).

V Romuniji tako na primer ni Japonca Rjojuja Kobajašija in Švicarja Simona Ammanna.

Cene Prevc se je vrnil v svetovni pokal. Po Rasnovu pa se bo vrnil v celinskega. Foto: Vid Ponikvar

Dve posamični tekmi, vrača se Freund

Petkova tekma, na katero se bo poskušal prebiti tudi povratnik po poškodbi Severin Freund, se bo začela ob 14. uri. V soboto sledijo kvalifikacije (11.00), nato pa še druga individualna preizkušnja (12.45).

Po romunski postaji se bodo skakalci preselili v Lahti, kjer bosta dve posamični tekmi in ena ekipna tekma. Po Rasnovu bosta svetovni pokal znova zapustila Cene Prevc in Justin, ki bosta na celinskem pokalu v Reni na Norveško poskušala Sloveniji priskakati dodatno kvoto za konec sezone. Če bo kateremu od dvojice uspel ta podvig, bo imela Slovenija na norveški turneji RAW Air sedem skakalcev.

Svetovni pokal v smučarskih skokih, Rasnov, kvalifikacije

