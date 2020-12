Švedinji še drugi šprint, Einfaltova ujela zasledovanje

Zmaga Öbergove je bila posebej sladka, saj je ji je na najnižji stopnički zmagovalnega odra pridružila mlajše sestra Elvira, med njiju pa se je zrinila Francozinja Anais Chevalier. Enaindvajsetletna Elvira je bila med tekmovalkami na zmagovalnem odru celo najhitrejša v teku na 7,5-kilometrski progi, a je morala zaradi napake na strelišču v kazenski krog.

Med Slovenkami se je najbolje odrezala Lea Einfalt, ki je bila z enim zgrešenim strelom in zaostankom 2:15 minute 51. in je ujela sobotno zasledovanje. Polona Klemenčič in Nina Zadravec na 95. in 96. mestu sta bili daleč za načrti.

Posebej slab je bil strelski nastop Klemenčičeve, ki je zgrešila kar polovico od skupaj desetih strelov, Zadravčeva je leže zadela vseh pet tarč, stoje pa le dve in tam zapravila priložnost za morebitno uvrstitev na sobotno tekmo.

