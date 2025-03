Švedinjam zlato v ekipnem sprintu

Jonna Sundling in Maja Dahlqvist sta v ekipnem sprintu smučarskega teka na svetovnem prvenstvu v Trondheimu upravičili vlogo prvih favoritinj in poskrbeli, da je Švedska ubranila naslov iz Planice. Švedinji sta za 2,90 sekunde premagali Američanki Jessie Diggins in Julio Kern, tretje mesto sta zasedli Švicarki Anja Weber in Nadine Fändrich.