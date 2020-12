Švedi in Finci se vračajo za Tour de Ski

Na novoletni turneji smučarjev tekačev v Italiji in Švici bodo nastopili tudi tekmovalci iz Švedske in Norveške, so danes sporočili iz smučarskih zvez teh držav. Ne bo pa Norvežanov, ki so se zaradi nevarnosti pandemije novega koronavirusa že pred časom odpovedali nastopom na decembrskih tekaških tekmah svetovnega pokala in na turneji.