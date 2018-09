Šved Dahlin novi predsednik IBU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dahlin je na volilnem kongresu v Poreču prejel 39 glasov in prepričljivo ugnal latvijsko protikandidatko Baibo Broka, ki je prejela 12 glasov. Predsedniški mandat je omejen na štiri leta.

Na IBU začetek razpletanja korupcijskega škandala

Dahlin vsekakor ne bo imel lahkega začetka, saj se je na IBU začel razpletati korupcijski škandal. Bivši predsednik Besseberg je namreč osumljen, da je prejemal podkupnine, ko je pred dvema letoma svetovno prvenstvo 2021 dal ruskemu Tjumenu. Obenem naj bi pomagal prikrivati tudi dopinške primere v ruski vrsti.

Ne gre prezreti, da je ob Tjumenu z prvenstvo 2021 kandidirala tudi Pokljuka, IBU je Rusom zaradi dopinške afere tekmovanje nato odvzela in v nedeljo naj bi IBU tudi uradno potrdila, da bo prvenstvo leta 2021 na Gorenjskem. Znan bo tudi gostitelj svetovnega prvenstva 2023, za katerega kandidirata češko Nove Mesto in nemški Oberhof.

Pokljuka bo leta 2021 gostila svetovno prvenstvo.

Večja je afera v zvezi z ruskim dopingom, zaradi česar je IBU izgubila ugled v javnosti. Zveza naj bi prikrila kar 65 primerov dopinga v ruski vrsti. Ob predsedniku Bessebergu avstrijska policija, IBU ima sedež v Avstriji, preiskuje kar 12 vpletenih. Besseberg kakršno koli krivdo vztrajno zavrača.

Dahlin je v svojem volilnem programu že napovedal večjo preglednost delovanja in ostrejši boj proti dopingu.

Rusija še naprej brez pravic

Kongres je danes odločal tudi o vnovičnem polnopravnem članstvu Rusije po dopinški aferi v Sočiju 2014. Delegati so vnovično polnopravno članstvo, Rusiji je bilo odvzeto decembra lani, tokrat zavrnili. Rusija tako še naprej ostaja brez volilne in glasovalne pravice v IBU. Člani kongresa so danes namreč sklenili, da Rusija ne izpolnjuje vseh pogojev, da se ji status vrne.

Bržkone je bil jeziček na tehtnici tudi petkovo razkritje o štirih novih dopinških kršiteljih v Rusiji, med katerimi sta bila tudi olimpijska prvaka Sergej Ustjugov in Svetlana Slepcova, ki pa sta že končala karieri, zato so sankcije proti njima brezpredmetne.