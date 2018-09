Biatlonci zahtevajo večjo transparentnost na IBU

Na tekmi so nastopili tudi številni norveški in francoski zvezdniki na čelu z najboljšim biatloncem zadnjih let Martinom Fourcadom. Ti poudarjajo, da morajo športniki, funkcionarji, navijači in sponzorji vedeti, kakšna bo prihodnje usmeritev IBU.

"Mislim, da IBU še ni dojela, da jo javnost trenutno vidi zelo negativno," je še dodal Nemec, ki je tudi član komisije športnikov v mednarodni zvezi.

IBU bo v petek dobila novega predsednika. Za mesto se potegujeta Latvijka Baiba Broka in Šved Olle Dahlin. Eden od njiju bo nasledil Norvežana Andersa Besseberga. Proti njemu in nekaterim drugim vodilnim na zvezi je avstrijska policija pred meseci sprožila obsežno preiskavo zaradi suma korupcije in nepravilnosti pri ruskih dopinških primerih. Prav zaradi slednjega športniki zahtevajo spremembe v delovanju.

Pokljuka v pričakovanju potrditve svetovnega prvenstva

Kongres bo pomemben tudi za Slovenijo. Pokljuka čaka na potrditev, da bo leta 2021 gostila svetovno prvenstvo. Za vidna mesta pa se potegujeta Tim Farčnik, ta želi v izvršni odbor IBU, in Matej Kordež, ki se bo potegoval za nov mandat v tehnični komisiji.