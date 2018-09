Pokljuka v Poreču čaka le formalno potrditev SP 2021

Poreč bo od srede do nedelje gostil volilni kongres Mednarodne biatlonske zveze (IBU). S slovenskega stališča bo najpomembnejša nedelja, ko naj bi Pokljuka dobila formalno potrditev, da bo gostila svetovno prvenstvo leta 2021. Za to se je že potegovala, prvenstvo so nato dobili Rusi, a jim je IBU tekmovanje zaradi dopinške afere 2014 odvzela.

Za prvenstvo 2023 se potegujeta Oberhof v Nemčiji in Nove Mesto na Češkem, a tudi tukaj se oblikujejo dogovori, da naj bi eden od prirediteljev dobil prvenstvo 2023, drugi pa 2024. Kongres se bo znova ubadal tudi z vprašanjem statusa Rusije, ki po dopinški aferi še vedno ni polnopravna članica IBU, možnosti pa so si Rusi zmanjšali sami, saj je v petek zaokrožila novica, da sta se na seznamu dopinških grešnikov znašla nekdanja ruska olimpijska prvaka Sergej Ustjugov (Vancouver 2010) in Svetlana Slepcova (Soči 2014), ki sta že sklenila karieri, a to nedvomno ne koristi ruski zvezi.

Volili bodo novega predsednika

Kongres bo tudi volilni. Za predsedniško mesto se ne bo več potegoval 72-letni Norvežan Anders Besserberg, ki je bil na čelu zveze od leta 1992, nazadnje pa je bila proti njemu in nekaterim vodilnim na zvezi sprožena preiskava zaradi korupcije, povezane prav z dodelitvijo tekmovanj Rusiji. V roku sta kandidaturo za novega predsednika vložila Latvijka Baiba Broka in Šved Olle Dahlin, oba predsednika nacionalnih biatlonskih zvez.

"Za nas je najpomembnejše prvenstvo na Pokljuki. Koga bomo podprli na predsedniškem mestu, se bomo v teh dneh dogovorili skupaj s predstavniki Smučarske zveze Slovenije, vsekakor pa bomo podprli tistega, za katerega bomo presodili, da je boljši za razvoj biatlona," je pred odhodom v Poreč za STA povedal predsednik Zbora za biatlon pri SZS Marko Dolenc.

Med kandidati za druga mesta se bo Matej Kordež znova potegoval za mesto v tehničnem komiteju, Tim Farčnik pa za položaj v izvršnem odboru. "Kandidiram na pobudo nekaterih mednarodnih zvez, ki so me nagovorile, da je čas za menjavo generacije, obenem pa imam veliko organizacijskih izkušenj," je dejal Farčnik, o možnostih za izvolitev pa dodal: "Imam nekaj podpore, a je kandidatov veliko. Položaj bo na koncu odvisen tudi od tega, kako se bodo oblikovale koalicije pri podpori obeh predsedniških kandidatov." Slovenija si izvolitev seveda želi, saj bi se s članom IO IBU utrdila tudi vloga Pokljuke v svetovnem pokalu.

Pokljuka je že večkrat gostila tekme svetovnega pokala. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Priprave naših tekmovalcev potekajo po načrtih

Reprezentanca se medtem pripravlja na novo sezono. Pretekli teden so se tekmovalci vrnili iz Bessansa v Franciji, kjer so se v pripravah povzpeli tudi na več kot 2700 metrov visoki prelaz Col de l'Iserians. Že julija so bili tudi v novem francoskem centru v Correnconu, ob treningih na Pokljuki - tam bo 15. in 16. septembra državno prvenstvo - pa jih čakajo še priprave v Ruhpoldingu, tik pred začetkom sezone, v kateri bo prvo tekmo gostila prav Pokljuka, pa bodo šli še v Skandinavijo na sneg.

"Najpomembnejše je, da so vsi zdravi in da priprave potekajo po načrtih. V nadaljevanju si vsi želimo, da bodo tik pred sezono na Pokljuki tudi primerne temperature za pripravo tekme ter za sklepne treninge najboljših slovenskih tekmovalcev in tekmovalk," je k športnemu delu dodal vodja panoge za biatlon Janez Ožbolt.