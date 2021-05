Spremembe v olimpijski zimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je malenkost revidirala predlagana skakalna koledarja za zimsko sezono 2021/22. Moška sezona se bo, za razliko od zadnjih let, ko so uvod gostili Poljaki, 20. in 21. novembra začela v ruskem Nižnem Tagilu, skakalci bodo po novoletni turneji ostali še en konec tedna v Bischofshofnu, vrhunec bodo olimpijske igre v Pekingu, finale sezone pa bo tradicionalno na letalnici v Planici, ki bo najboljše skakalce gostila od 25. do 27. marca 2022.

Prvič v 42-letni zgodovini svetovnega pokala se bodo skakalci za uvod pomerili v Rusiji; Nižni Tagil bo kot uvodno prizorišče nadomestil poljsko Wislo, kjer bo karavana nastopila dva tedna pozneje. Vmes bodo imeli skakalci še tekme v Ruki.

V prihajajoči olimpijski zimi je sprememba, da bi po tradicionalni nemško-avstrijski novoletni turneji in zadnjih dveh postojankah v Innsbrucku (4. januarja 2022) in Bischofshofnu (6.) skakalci podaljšali bivanje v Avstriji in bi na isti napravi v Bischofshofnu 8. oziroma 9. januarja izpeljali še ekipno tekmo.

Zimske olimpijske igre so na sporedu od 4. do 20. februarja.

Planica bo tradicionalno gostila zaključek sezone. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Za konec tri letalnice

Moška sezona se bo končala s tremi letalnicami. Najprej bo od 11. do 13. marca v Vikersundu na sporedu svetovno prvenstvo v poletih, nato pa za konec tekme na letalnici v Oberstdorfu 19. in 20. ter na velikem finalu v Planici od 25. do 27. marca.

Nika Križnar bo branjenje velikega kristalnega globusa začela v Lillehammerju. Foto: Sportida

Ženski uvod na Norveškem

Skakalke bodo sezono začele dva tedna za skakalci; prve tekme jih čakajo 4. in 5. decembra v Lillehammerju. Ta zadnja leta tradicionalno gosti uvod za skakalke, izjema je bila zadnja sezona, v kateri so Norvežani odpovedali več tekmovanj, med njimi tudi svetovni pokal v skokih za ženske.

Slovenska postojanka sezone na Ljubnem ob Savinji bo 22. in 23. januarja 2022.

Finale sezone bo 26. in 27. marca v Čajkovskem.