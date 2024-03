Spodbudna vrnitev Eme Volavšek

Tekma kombinatork se je začela že v četrtek, ko je bila na vrsti skakalna serija. Ema Volavšek je imela na srednji napravi v Oslu 14. dosežek, na današnji pet kilometrov dolgi preizkušnji pa je s 15. časom napredovala na končno 11. mesto z 2:49 minute zaostanka za najboljšo, Norvežanko Ido Marie Hagen.

Slednja je do zmage prišla v dvoboju z rojakinjo Mari Leinan Lund, ki je zaostala 2,6 sekunde, tretja je bila še ena domačinka, Gyda Westvold Hansen, s 37,9 sekunde zaostanka. Silva Verbič je po 23. mestu po skokih končala na 26. mestu.

Kombinatorci so tekmovali na veliki skakalnici. Po skokih je bil znova daleč pred vsemi domačin in zmagovalec svetovnega pokala za sezono 2023/24 Jarl Magnus Riiber. Ta je imel pred tekaškim delom kar 1:18 minute naskoka pred Avstrijcem Johannesom Lamparterjem. Vrhovnik je imel 30. izid skakalnega dela, Brecl je bil 36., Garbajs pa 44.

Jarl Magnus Riiber Foto: Guliverimage

Riiber je na 10 km dolgi preizkušnji imel 1:28,6 minute prednosti pred Lamparterjem, njegov rojak Stefan Rettenegger je bil tretji z 1:33,5 minute zaostanka.

Vrhovnik je v teku izgubil pet mest in končal kot 35. z zaostankom 4:33,4 minute. Brecl je ostal brez točk na 41. mestu z zaostankom 5:32,4 minute. Garbajs je ostal brez točk, potem ko so ga najboljši ujeli za en krog.

Kombinatorce v nedeljo čaka še ena tekma na Holmenkollnu, kombinatorke pa se bodo še zadnjič v sezoni pomerile prihodnji teden v Trondheimu.

Izidi:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 23:51,0

2. Johannes Lamparter (Avt) + 1:28,6

3. Stefan Rettenegger (Avt) 1:33,5

4. Joergen Graabak (Nor) 2:01,7

5. Franz-Josef Rehrl (Avt) 2:04,8

6. Thomas Rettenegger (Avt) 2:15,0

...

35. Vid Vrhovnik (Slo) 4:33,4

41. Gašper Brecl (Slo) 5:32,4

...

- ni končal preizkušnje: Matic Garbajs (Slo);

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1770 točk

2. Stefan Rettenegger (Avt) 1391

3. Joergen Graabak (Nor) 1295

4. Johannes Lamparter (Avt) 1266

5. Kristjan Ilves (Est) 1047

6. Jens Luraas Oftebro (Nor) 919

...

38. Vid Vrhovnik (Slo) 110

52. Gašper Brecl (Slo) 34

...

Ženske:

1. Ida Marie Hagen (Nor) 14:47,6

2. Mari Leinan Lund (Nor) + 2,6

3. Gyda Westvold Hansen (Nor) 37,9

4. Lisa Hirner (Avt) 1:27,1

5. Nathalie Armbruster (Nem) 1:28,4

...

11. Ema Volavšek (Slo)

26. Silva Verbič (Slo)

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Ida Marie Hagen (Nor) 1340 točk

2. Gyda Wstvold Hansen (Nor) 1200

3. Mari Leinan Lund (Nor) 1044

4. Haruka Kasai (Jap) 899

5. Nathalie Armbruster (Nem) 868

...

23. Silva Verbič (Slo) 204

27. Teja Pavec (Slo) 98

33. Ema Volavšek (Slo) 40

...