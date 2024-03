Norveška najboljša tudi brez Riiberja, Slovenca 17.

Konkurenco sta pokorila Jens Luraas Oftebro in Joergen Grabaak, ki sta za 7,1 sekunde premagala Avstrijca Stefana Retteneggerja in Johanesa Lamparterja. Tretje mesto sta zasedla Nemca Manuel Faisst in Vinzenz Geiger.

Slovenca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl sta zasedla 17., predzadnje mesto, potem ko sta v 17. krogu zaostala za krog. Boljša sta bila le od druge japonske ekipe.