Smučarski skakalci in skakalke se bodo za odličja na svetovnem nordijskem prvenstvu v Planici danes še zadnjič merili na srednji skakalnici, prihodnji teden se bo dogajanje preselilo na veliko napravo. Ob 17. uri je predvidena tekma mešanih ekip, na kateri bodo slovenske barve zastopali Nika Križnar, Ema Klinec, Anže Lanišek in Timi Zajc. Slovenci spadajo med favorite za kolajne, pri tem upajo, da bodo vremenske razmere med tekmo bolj konstantne za vse tekmovalce.

Noč na nedeljo je v Planici prinesla okoli 15 centimetrov snega, kar je pripravljavcem skakalnice naložilo dodatno delo. Nordijski kombinatorci in kombinatorke so imeli v poskusni seriji in prekinjeni prvi seriji mešane ekipne tekme kar nekaj težav pri pristanku, nekaj tekmovalcev je padlo, tudi slovenski tekmovalec Matic Garbajs. Tekmovalci so imeli težave na doskočišču, tako da so tekmo prestavili za dobri dve uri, v tem času pa so delavci urejali doskočišče.

Mešana ekipna tekma skakalk in skakalcev za zdaj ostaja na sporedu ob 17. uri, ko naj bi se tekmovalci še zadnjič na nordijskem svetovnem prvenstvu merili na srednji napravi.

15 ekip, Slovenci s številko 12

Na tekmo je prijavljenih kar 15 ekip, slovenska zasedba bo nastopila s številko 12. V prvi skupini bo nastopila Nika Križnar, ki je tik pred prvenstvom zbolela, a se iz dneva v dan počuti bolje, v drugi Timi Zajc, v tretji Ema Klinec, v finalni pa Anže Lanišek. Slovenski tabor je bil v soboto razočaran, dekleta so ekipno tekmo končala na četrtem mestu, Lanišek in Zajc pa sta na individualni tekmi ob zahtevnih razmerah zasedla deveto in deseto mesto.

Anže Lanišek je v odlični formi. Foto: Sportida

Križnar: Imamo priložnost

Slovenci verjamejo, da lahko danes skupaj posežejo po ekipnem odličju. "Verjamem, da nam lahko uspe," je po posamični tekmi v soboto dejal Lanišek, Križnarjeva pa: "Ekipna tekma bo zelo zanimiva. Mislim, da imamo kar možnosti. Glede fantov sploh ne dvomim, verjamem v njiju. Tudi zase upam, da bom na mešani ekipni tekmi delovala, kot sem na ekipni. Če bo tako, bom zadovoljna."

Nemci branijo naslov

Naslov izpred dveh let iz Oberstdorfa branijo Nemci, srebro Norvežani, bron pa Avstrijci. Slovenski kvartet v zelo podobni sestavi (takrat je ob Križnarjevi, Klinčevi in Lanišku skakal Bor Pavlovčič) je bil takrat četrti. Tudi danes bodo omenjene reprezentance najresnejši tekmeci za odličja.

Skakalci in skakalke se bodo prihodnji teden preselili na večjo skakalnico, kjer skakalke 1. marca čaka še zadnja, individualna tekma, skakalke pa še dve – posamična in ekipna.

Svetovno prvenstvo, mešana ekipna tekma

Preberite še: