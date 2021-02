Legendarna Norvežanka že 11. svetovna prvakinja

Drugo zlato odličje v ženskem tekaškem delu SP je pripadlo 32-letni Therese Johaug, kraljici tekem na razdalje zadnjega obdobja in dobitnico treh zlatih medalj v Seefeldu 2019. Zadnjo tekmico Ebbo Andersson je pustila za seboj po menjavi smuči za prosto tehniko in na koncu šestnajsto odličje na SP osvojila s pol minute prednosti.

Anderssonovi ni uspelo, da bi v zaključku ugnala rojakinjo Karlssonovo, za četrto Tereso Stadlober je bila peta tretja Švedinja Charlotte Kalla, olimpijska zmagovalka. Vodilna v svetovnem pokali in zmagovalka novoletne turneje Jessica Diggins iz ZDA pa je bila šele 15., mesto pred Rusinjo Natalijo Neprjajevo.

Slovenskih tekmovalk ni bilo na startu, kot ne bo ob 13.30 v skiatlonu na 2 x 15 km slovenskih tekačev.

V nedeljo bo na SP v tekaškem delu na programu ekipni sprint, kjer imata možnosti za najvišja mesta tudi Slovenki Eva Urevc in Anamarija Lampič, bronasta že na tem SP na posamičnem sprintu in srebrna s Katjo Višnar na ekipnem pred dvema letoma na SP v Seefeldu.

Urevčeva in Lampičeva sta 7. februarja zmagali na ekipni sprinterski tekmi za svetovni pokal v Ulricehamnu na Švedskem. Največji slovenski uspeh doslej v tej disciplini sta dosegli na zadnji tekmi v tej disciplini pred SP, decembra pa sta bila v njej tretji v Dresdnu.

Izidi, skiatlon ženske (7,5 km klasično/7,5 km prosto):

1. Therese Johaug (Nor) 38:35,5

2. Frida Karlsson (Šve) +30,0

3. Ebba Andersson (Šve) 30,2

4. Teresa Stadlober (Avt) 1:11,4

5. Charlotte Kalla (Šve) 1:12,1

6. Helene Marie Fossesholm (Nor) 1:15,6

7. Delphine Claudel (Fra) 1:22,7

8. Tatjana Sorina (Rus) 1:23,3

9. Heidi Weng (Nor) 1:25,5

10. Jana Kirpiščenko (Rus) 1:30,0

...