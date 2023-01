Kitzbühel sneg še čaka, a je Streif dobro pripravljen

Iz Wengna so se smučarji preselili še na eno tradicionalno prizorišče tekem svetovnega pokala − v Kitzbühel. Prvi trening smuka je dobil Ryan Cochran-Siegle. Še bolj pomembna je novica o vremenu: to bo končno naklonjeno smučarjem in tekmovanju. Pa čeprav ta del Avstrije tudi v minulih dneh, ko je pri nas denimo snežilo do nižin, ni prejel snežne pošiljke.

Pomanjkanje snega, odjuga, veter, slaba vidljivost ... Vreme od začetke zime nagaja alpskim smučarjem in prirediteljem tekem svetovnega pokala. Odpovedi ali sprememb v koledarju tako ni manjkalo. Minuli konec tedna so denimo v Wengnu skrajšali smuk, na slalomu pa so tekmovalci doživeli dva letna časa. In zato tako njih kot tudi gledalce lahko veseli vremenska napoved iz Kitzbühela, kjer se svetovni pokal nadaljuje ta teden.

Čeprav je okolica proge bolj zelena oziroma rjava kot pa bela, je proga z umetnim snegom dobro pripravljena. V noči na sredo napovedujejo sneženje, a le okoli deset centimetrov. Morda bo v soboto nekaj več oblakov, v petek in nedeljo pa pričakujejo lepo, sončno vreme. Nekaj megle se lahko pojavi v zgornjem delu proge, a to je manjša težava, kot če bi bila v spodnjem. Najbolj pomembno pa je, da bodo temperature pod ničlo, da bodo progo za tradicionalni pokal Hahenkamm lahko dobro pripravili.

Cochran-Siegle najhitrejši na prvem treningu

Ryan Cochran-Siegle Foto: Reuters Najboljši smukači na svetu so Streif, kjer se tekmuje že od leta 1937, v torek prvič preizkusili. Prvi trening je dobil Ryan Cochran-Siegle. Američan je za 13 stotink prehitel Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja, vodilnega tekmovalca te discipline. Tretje mesto je zasedel Nemec Romed Baumann s 15 stotinkami zaostanka. Švicar Marco Odermatt, ki je skupno vodilni in drugi v smukaški razvrstitvi, je bil četrti z 0,22 sekunde zaostanka.

"Ni lepo, ko pogledaš levo in desno in je vse zeleno, a najbolj pomembno je, da je proga v zelo dobrem stanju," je po treningu poudaril domači adut Vincent Kriechmayr. Še en avstrijski smučar Otmar Striedinger pa je stanje na Streifu opisal takole: "Ni tako poledenelo kot prejšnja leta. A za trenutne razmere je proga v zelo dobrem stanju. Je trda, a ni ledena." Najboljši smukač zime Kilde pa celo pravi, da je ta proga morda najbolje pripravljena proga, na katerih je do zdaj smučal.

Miha Hrobat na štartu torkovega treninga na Streifu Foto: Guliver Image

Martin Čater Foto: Reuters Miha Hrobat je bil na torkovem treningu 16. (+1,93), Martin Čater pa 47. (+3,37). Hrobat je svoj najboljši rezultat na Streifu dosegel lani, ko je bil na drugem smuku 16., prav tako lani tudi Čater, ki je bil na prvem 22. To zimo jima gre nekoliko slabše, saj je v smukaškem seštevku Hrobat 38., Čater pa 39.

Tudi letos bodo v Kitzbüheli izvedli dva smuka, tako petkov kot sobotni se bosta začela ob 11.30. V nedeljo bo še slalom, ob 10.30 s prvo in ob 13.30 z drugo vožnjo.