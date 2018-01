Smučarski vodja brez tekmeca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Enzo Smrekar: edini kandidat za predsednika SZS. Foto: Vid Ponikvar

Enzo Smrekar je tudi uradno edini kandidat za predsednika največje slovenske panožne športne zveze. Če ne bo večjih zapletov, mu bodo novi štiriletni mandat podelili 30. januarja na skupščini v Ljubljani.

Prvi mož uprave Droge Kolinske je bil sicer že leta 2014 edini kandidat. Pred njim pa so zvezi predsedovali Danilo Dougan, Niko Belopavlovič, Janez Kocijančič, Janez Zajc, Stane Valant, Tomaž Lovše in Primož Ulaga.

Nekoliko bolj pisan je nabor kandidatov za predsednike zborov posameznih panog. Pestro bo predvsem na volilnem zboru panoge za skoke in nordijsko kombinacijo, kjer bo dosedanjega prvega moža Ljuba Jasniča izzival Primož Ulaga. Kar trije kandidati so prejeli zeleno luč IO SZS za zbor deskarjev (kot neustrezna je bila označena le kandidatura Anžeta Polanca).

Proračun: 12,5 milijona evrov

"S številom tekmecev se sicer nisem obremenjeval, saj sem bil osredotočen na svoje delo. Res pa je, da je tudi to, da ni tekmeca, znak zaupanja ter podpore, vendar hkrati obveza za naprej. Na terenu slišim, da je zveza bolj stabilna. Večina panog ima boljše pogoje za delo. Tekmovalci imajo več miru. No, vseeno verjamem, da je dela še veliko. Proračun smo resda dvignili z 8,5 na 12,5 milijona evrov, a imamo še nekaj likvidnostnih težav. Ta nam povzroča težave. To je izziv za prihodnji mandat," je po tem, ko je bil potrjen za edinega kandidata, dejal Smrekar.

Kandidati za predsednike panog

Skoki in nordijska kombinacija: Primož Ulaga in Ljubo Jasnič.

Teki: Simon Jan

Biatlon: Marko Dolenc in Srečko Barbič.

Deskanje na snegu: Mitja Bračič, Samo Štante in Sašo Šuštaršič.

Alpsko smučanje: Iztok Klančnik.

Prosti slog: Roman Vidovič.

Telemark: Franc Horvatiček.

Foto: Sportida

Volitve tudi pri OKS in KZS

Leto 2018, ki bo leto volitev tudi na politični ravni, pa bo med drugim postreglo tudi z volilnima skupščinama Olimpijskega komiteja Slovenije in Košarkarske zveze Slovenije. Pri obeh organizacijah je mogoče pričakovati vnovični kandidaturi dosedanjih predsednikov, torej prvega moža olimpijske družine Bogdana Gabrovca in košarkarskega predsednika Mateja Erjavca. Oba lahko pričakujeta protikandidate, čeprav so karte še precej skrite. V javnost je pricurljalo le ime Franja Bobinca kot morebitnega kandidata za predsednika OKS. Ta govoric ni želel komentirati, ob tem pa je dodal, da se je o njem govorilo že leta 2014.