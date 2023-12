Švedinje slavila na prvi letošnji štafetni preizkušnji

Ženska reprezentanca Švedske v smučarskem teku je zmagovalka prve letošnje štafetne preizkušnje za svetovni pokal v Gällivareju na Švedskem. V tekmi 4 x 7,5 km so domačinke s prednostjo 13,5 sekunde ugnale Nemke, tretje so bile Američanke z zaostankom 27,5 sekunde.

V prvi letošnji ekipni tekmi so se najbolj izkazale Švedinje v postavi Moa Lundgren, Emma Ribom, Ebba Andersson in Moa Ilar. Po prvi predaji so bile domače tekačice sicer tretje, za vodilnim dvojcem Norvežank in Američank pa so zaostajale za deset sekund.

Za ZDA je nato Rosie Brennan naredila veliko razliko in predala z 19 sekundami naskoka pred Nemčijo in Švedsko, Norvežanke, ki so bile na koncu četrte, so izgubile stik z vodilnimi. A vseeno prednost Američank ni bila dovolj velika za Andersson, ki je Švedinje vrnila v boj za zmago, še pred zadnjo predajo pa prevzela vodstvo.

Ilar je v ogenj poslala s 4,6 sekunde prednosti pred ameriško zasedbo. Švedinja je zadržala vodstvo, Victoria Carl pa je Nemčijo popeljala do drugega mesta pred ZDA.

Slovenske štafete ni bilo na startu, Slovencev ne bo niti na startu moške štafete, ki se bo začela ob 12. uri.

Naslednji konec tedna karavana smučarskega teka v svetovnem pokalu ostaja na Švedskem, ko bodo v Östersundu na sporedu sprinta in tekmi na 10 km.