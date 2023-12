Klaebo po hudem boju za las ugnal Britanca in Norvežana, Ličef 58.

Klaebo je v izjemnem obračunu v obeh tehnikah, prostem in klasičnem slogu, po skoraj treh četrtinah ure le za sedem desetink ugnal Britanca Andrewa Musgrava, tretji je bil še z desetinko sekunde večjim zaostankom Norvežan Didrik Toenseth.

V četveroboju za zmagovalni oder je najkrajšo potegnil rojak zmagovalca in tretjega na tekmi Simen Hegstad Krüger, ki je zaostal 1,3 sekunde. Vsi ostali za zaostali več kot 17 sekund.

Miha Ličef je bil 58. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V ženski konkurenci, v kateri ni bilo Slovenk, je prepričljivo slavila Švedinja Ebba Andersson, ki je imela 15,2 sekunde prednosti pred Američanko Jessie Diggins. Vodilna v svetovnem pokalu pa se je za drugo mesto borila z Norvežanko Heidi Weng in na koncu dvoboj dobila za 1,5 sekunde. Ebba Andersson je slavila v ženski konkurenci. Foto: Guliverimage

V nedeljo bosta v Trondheimu še posamični tekmi na 10 km v prosti tehniki.

Izidi, 20 km, skiatlon, moški:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 43:50,7

2. Andre Musgrave (VBr) +0,7

3. Didrik Toenseth (Nor) 0,8

...

58. Miha Ličef (Slo) 6:29,2

Vrstni red v svetovnem pokalu (8/34):

1. Harald Oestberg Amundesn (Nor) 655 točk

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 634

3. Paal Golberg (Nor) 557

...

58. Miha Šimenc (Slo) 74

...

Izidi, ženske:

1. Ebba Andersson (Šve) 48:23,4

2. Jessie Diggins (ZDA) +15,2

3. Heidi Weng (Nor) 16,7

...

Vrstni red v svetovnem pokalu (8/34):

1. Jessie Diggins (ZDA) 724 točk

3. Emma Ribom (Šve) 668

2. Rosie Brennan (ZDA) 631

...

72. Anja Mandeljc (Slo) 41

88. Eva Urevc (Slo) 19