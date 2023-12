Najhitrejša Norvežan in Američanka, Šimenc in Anja Mandeljc blizu najboljših 30

Še ena tekma letošnje sezone v moški konkurenci svetovnega pokala, ki se je končala z norveškim slavjem. Prav vse tekme so dobili predstavniki te nordijske države, drugič je bil oder za zmagovalce povsem norveško obarvan.

Na tretjem mestu je končal Didrik Toenseth (+ 14,3), sledita še Iver Tildheim Andersen in Jan Thomas Jenssen. Vmes se je na šesto mesto vrinil Britanec Andrew Musgrave, sedmi pa je bil še en Norvežan in zmagovalec sobotnega sprinta Johannes Hoesfloet Klaebo.

Miha Šimenc se je kot edini Slovenec prebil do novih točk za svetovni pokal, z zaostankom nekaj več kot minute in pol je bil 36. To je nova solidna uvrstitev Logatčana, ki je bil v soboto edini slovenski predstavnik v izločilnih bojih sprinta, na koncu je bil 25.

Preostala Slovenca, Vili Črv in Anže Gros, sta danes zaostala daleč za najboljšimi. Črv je zaostal tri minute in sekundo ter je končal na 70. mestu, Gros je zaostal več kot šest minut in je bil 83.

Anja Mandeljc je na Švedskem osvojila 34. mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida Američanka Jessie Diggins je zmagovalka ženske preizkušnje na 10 km prosto s posamičnim startom v smučarskem teku za svetovni pokal v švedskem Östersundu. Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala je za 23 sekund ugnala Norvežanko Heidi Weng. Na najnižjo stopničko na odru za zmagovalke se je danes zavihtela Nemka Victoria Carl (+ 29,1). Četrta je bila Francozinja Flora Dolci, peta pa Američanka Rosie Brennan.

Diggins je po Gällivareju še drugič letos slavila na 10 km preizkušnji, vse od te tekme pa je tudi vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer je zdaj povečala svojo prednost na 37 točk pred rojakinjo Brennan. Tudi v seštevku tekem na razdaljo je Diggins zdaj v rdeči majici vodilne, pred Švedinjo Ebbo Anderson ima sedem točk naskoka.

Edina Slovenka na startu ženske tekme je bila Anja Mandeljc, ki je v konkurenci 56 tekmovalk prikazal soliden tek in dosegla 34. čas in prišla do novih točk za svetovni pokal.

Prihodnji konec tedna se bo nordijski uvod v sezono zaključil v norveškem Trondheimu, prizorišču svetovnega prvenstva naslednjo zimo. Po nekaj dneh premora ob koncu meseca sledi začetek novoletne turneje Tour de Ski v italijanskem Dobbiacu.

* Izidi, 10 km, prosto:

- moški:

1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 23:36,1

2. Simen Hegstad Krüger (Nor) + 8,1

3. Didrik Toenseth (Nor) 14,3

4. Iver Tildheim Andersen (Nor) 18,9

5. Jan Thomas Jenssen (Nor) 38,8

6. Andre Musgrave (VBr) 42,2

7. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 43,9

8. Friedrich Moch (Nem) 51,1

...

36. Miha Šimenc (Slo) 1:35,2

70. Vili Črv (Slo) 3:01,2

83. Anže Gros (Slo) 6:11,4

- vrstni red v svetovnem pokalu (6/34):

1. Harald Oestberg Amundesn (Nor) 476 točk

2. Paal Golberg (Nor) 445

3. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 389

4. Simen Hegstad Krüger (Nor) 341

5. Michal Novak (Češ) 340

6. Andrew Musgrave (VBr) 321

7. Erik Valnes (Nor) 309

8. Didrik Toenseth (Nor) 287

...

63. Miha Šimenc (Slo) 57