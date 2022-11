Eva Urevc v zasledovanju pridobila 11 mest, Norvežan nezaustavljiv

Frida Karlsson Foto: Guliver Image Švedska smučarska tekačica Frida Karlsson je zmagala na tekmi za svetovni pokal v Ruki na Finskem. Na 20 kilometrov zasledovalno v prosti tehniki je bila druga njena rojakinja in najboljša na sobotni tekmi Ebba Andersson s 33,3 sekunde zaostanka, tretja je bila Norvežanka Tiril Udnes Weng (+1:11,6). Edina Slovenka Eva Urevc je osvojila 24. mesto (+4:09,9).

Eva Urevc je bila v soboto na pol krajši razdalji v klasični tehniki 35., nato pa je precej pridobila v svoji boljši tekaški disciplini. Švedski tekačici Karlsson in Andersson sta drugi dan zamenjali mesti na vrhu zmagovalnega odra, na tretjo stopničko pa je z devetega mesta napredovala Weng.

"Sama nisem pričakovala, da bom tako uspešna. Imela sem dobro izhodišče in prosta tehnika mi tudi nekoliko bolj ustreza. Pokazala sem največ, kar sem zmožna, in zato na koncu dosegla dober izid. Za mano je bila Francozinja Delphine Claudel, poskušala sem jo držati, ker sem vedela, da je dobra v tej tehniki ter da lahko še kakšno ujamemo spredaj," je nastop strnila Eva Urevc.

Frida Karlsson je po treh tekmah nove sezone na čelu seštevka pokala, prav tako 258 točk ima na drugem mestu Tiril Udnes Weng, ki pa nima zmage, na 36. mestu je Eva Urevc (68).

Klaebo še naprej nepremagljiv

Johannes Klaebo, ki prepričljivo vodi v pokalu, je po petkovem slavju na sprintu dobil tudi sobotni tek na 10 km v klasični tehniki. Nastop na še enkrat daljši razdalji je začel 20,5 sekunde pred rojakom Paalom Golbergom.

Johannes Klaebo je dobil še tretjo tekmo v sezoni. Foto: Guliverimage

Po 6,6 km je Kleabo zdrsnil na četrto mesto, vendar je bil v strnjeni vodilni skupini. O končnem vrstnem redu je odločal ciljni sprint, v katerem je Klaebo za 0,7 sekunde ugnal Golberga, s tremi desetinkami več je tretji ciljno črto prečkal Šved Calle Halfvarsson. Prva deseterica s polovico Norvežanov v njej se je zvrstila v dobrih osmih sekundah.

Miha Šimenc je izgubil nekaj mest in končal na 54. mestu (+3:46,3), tretji slovenski predstavnik na startni listi Vili Črv pa ni nastopil.

Svetovni pokal se bo po uvodnih tekmah ta vikend prihodnji konec tedna nadaljeval v Lillehammerju, norveškem prizorišču olimpijskih iger leta 1994.

Ruka, 20 km zasledovalno, prosto, ženske:



1. Frida Karlsson (Šve) 49:55,3

2. Ebba Andersson (Šve) +33,3

3. Tiril Udnes Weng (Nor) +1:11,6

...

24. Eva Urevc (Slo) +4:09,9



Vrstni red v svetovnem pokalu (3/32):



1. Frida Karlsson (Šve) 258 točk

2. Tiril Udnes Weng (Nor) 258

3. Maja Dahlquist (Šve) 217

...

36. Eva Urevc (Slo) 68 20 km zasledovalno, prosto, moški:



1. Johannes Klaebo (Nor) 45:30,6

2. Paal Golberg (Nor) +0,7

3. Calle Halfvarsson (Šve) 1,0

...

54. Miha Šimenc (Slo) 3:46,3

- ni nastopil: Vili Črv (Slo)



Vrstni red v svetovnem pokalu (3 od 32):



1. Johannes Klaebo (Nor) 315 točk

2. Paal Golberg (Nor) 292

3. Erik Valnes (Nor) 231

...

84. Miha Šimenc (Slo) 8