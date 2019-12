Brez Slovenk v Lillahemmerju, Rus Bolšunov pred petimi Norvežani

Slovenske reprezentance ni na prizorišču olimpijskih iger 1994.

V moški konkurenci je dvaindvajsetletni Bolšunov v troboju na koncu ugnal Holunda in Iversena za osmo zmago v pokalu v karieri. Vsi ostali so zaostali za več kot 57 sekund. Četrti je bil Johannes Hoesflot Klaebo (+57,4), skupno zmagovalec svetovnega pokala v minulih dveh sezonah, tesno sta mu sledila Martin Johnsrud Sundby (+57,7) in Sjur Roethe (+58,8).

Norveška tekaška zvezdnica Therese Johaug je pred tem prepričljivo zmagala v ženskem skiatlonu na skupno 15 km, saj je za minuto in 8,3 sekunde ugnala Američanko Jessico Diggins, tretja je bila druga Norvežanka Heidi Weng (+1:19,1).

Johaugova je dobila tudi prvi tekmi nove sezone konec prejšnjega tedna na razdaljah, na 10 km klasično in na 10 km prosto v zasledovanju, ki sta bili v Ruki. Tam je na uvodni tekmi v sprintu slavila njena rojakinja Maiken Caspersen Falla. Johaugova je s tretjo zmago v sezoni še povečala vodstvo v skupnem seštevku pokala. Ima 441 točk, Heidi Weng jih je na drugem mestu zbrala 316.

Izidi:



- ženske, skiatlon (7,5 km klasična in 7,5 km prosta tehnika):



1. Therese Johaug (Nor) 42:35,3

2. Jessica Diggins (ZDA) +1:08,3

3. Heidi Weng (Nor) 1:19,1

4. Krista Parmakoski (Fin) 1:30,6

5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Nor) 1:31,1

6. Charlotte Kalla (Šve) 1:31,2 ...



- skupni vrstni red:

1. Therese Johaug (Nor) 441

2. Heidi Weng (Nor) 316

3. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Nor) 272 4. Jessica Diggins (ZDA) 271

5. Sadie Maubet Bjornsen (ZDA) 236

6. Krista Parmakoski (Fin) 205

...

21. Anamarija Lampič (Slo) 66

30. Katja Višnar (Slo) 30