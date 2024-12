Norveška prevlada v Lillehammerju, Miha Ličef 48.

"Mislim, da je bila to ena mojih najboljših dirk v karieri," je po zmagi za spletno stran Mednarodne smučarske zveze (Fis) dejal Nyenget, ki je prejšnji vikend v Ruki osvojil dve drugi mesti.

"Razmere so bile danes res težke. Res sem trdo delal na tej progi, boril sem se z motivacijo. Ti pogoji niso moji najljubši, vendar sem imel res dober dan in fantastične smuči, bila je odlična izkušnja," je dodal.

Povsem norveško obarvan zmagovalni oder. Foto: Guliverimage

Norveški tekači so dominirali na tekmi v odsotnosti njihovega superzvezdnika Johannesa Hoesflota Klaeba. Klaebo je prejšnji konec tedna zbolel in danes ni tekmoval. Norveška je imela med 13 najboljšimi kar deset tekačev, Nemec Friedrich Moch je bil najboljši nenorveški tekač na sedmem mestu.

Najboljši Slovenec Miha Ličef je bil v konkurenci 87 tekačev 48., Miha Šimec pa 61.

Izidi, moški, 10 km prosto:

1. Martin Nyenget (Nor) 22:58,8

2. Simen Krueger (Nor) + 4,1

3. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 7,8

4. Iver Andersen (Nor) 10,2

5. Andreas Fjorden Ree (Nor) 10,4

6. Mattis Stengshagen (Nor) 38,3

...

48. Miha Ličef (Slo) 2:08,0

61. Miha Šimenc (Slo) 2:28,8

...

Vrstni red v svetovnem pokalu (4/31):

1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 340 točk

2. Martin Nyenget (Nor) 293

3. Simen Krueger (Nor) 245

4. Mika Vermeulen (Avt) 234

5. Andreas Fjorden Ree (Nor) 231

6. Iivo Niskanen (Fin) 215

...

54. Nejc Štern (Slo) 48

78. Miha Šimenc (Slo) 28

104. Miha Ličef (Slo) 3

...