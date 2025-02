Nika Prevc in Ema Klinec v boj za najvišja mesta

Smučarske skakalke se bodo ob 12. uri pomerile na posamični tekmi v Willingenu, kjer je v petek potekala tekma mešanih ekip, ki so jo Slovenci po diskvalifikaciji Timija Zajca in zmešnjavi končali na petem mestu. Ema Klinec je bila s svojima skokoma zelo zadovoljna, manj pa vodilna v svetovnem pokalu Nika Prevc, ki ni našla pravega počepa. Ob dvojici bo slovenske barve zastopala še Taja Bodlaj. Ob 11. uri tekmovalke čaka prolog, saj jih je na tekmo prijavljenih le 36, zato kvalifikacije niso potrebne.

Tako moška kot ženska karavana sta zbrani v nemškem Willingenu, kjer smo bili v petek priča tekmi mešanih ekip. Slovenski tabor je po diskvalifikaciji Timija Zajca, ki je v obeh serijah skakal z istim dresom, a v prvi ta ni uspešno prestal kontrole, napovedal pravno-formalne korake, češ da "pri kontrolah opreme ne sledijo zgolj pravilom, temveč tudi določenim usmeritvam".

Danes bodo skakalke opravile še posamično tekmo, edino na tem prizorišču, na katerem je rekord s 151 metri v lasti Nike Vodan, ki je predčasno končala sezono. Zgolj 36 tekmovalk je prijavljenih na tekmo, zato kvalifikacij ne bo, bo pa ob 11. uri na sporedu prolog.

Ema Klinec je na petkovi tekmi mešanih ekip skakala zelo dobro. Foto: Guliverimage

Glavni trener Slovenk Jurij Tepeš bo računal na Tajo Bodlaj, Emo Klinec in vodilno v seštevku svetovnega pokala Niko Prevc. Tej na petkovi tekmi ni šlo po željah, dejala je, da ni našla pravega počepa. Precej bolje je skakala Klinec (140,5 in 135 metrov) in bila med skakalkami na tretjem mestu.

Nika Prevc ima v seštevku sezone 45 točk prednosti pred Nemko Katharino Schmid.

Willingen, posamična tekma:

