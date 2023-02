Ema Klinec po nove stopničke

Nejka Repinc Zupančič se bo po zaletni rampi pognala kot druga, Katra Komar deveta in Maja Vtič deseta. Trenutno naša najboljša reprezentantka Ema Klinec, ki je na včerajšnji tekmi zablestela in osvojila drugo mesto, bo startala kot 32.

Brez Nike Križnar

Tudi danes bo tekma minila brez Nike Križnar, ki je po slabih petkovih predstavah na tekmi mešanih ekip že zapustila Willingen.

"Nika Križnar se je včeraj odločila, da ne bo zdržala tega vikenda. Včerajšnji skok jo je preveč potrl in posledično smo se odločili, da jo odmaknemo iz tekmovanj. Trenutno je že na poti domov. Kako se odločimo naprej, bo povedala največ sama, ko bo pripravljena, ko bo malo proč od skakalnic. Upam, da se bo umirila in bo potem normalno tekmovala naprej. Žal v skokih pride kdaj do takšne situacije. Nika že pet let kar konkretno vleče ta naš voz. Ni morda razlog samo, da je bilo delo slabo. Razlogi so lahko tudi, da je malenkost iztrošena, utrujena, tako tudi deluje. V zadnjem obdobju je bilo kar nekaj težav, bolezni, zvin gležnja. Od takrat naprej se te težave kar vrstijo in upam, da ji bo ta upam kratek počitek hitro povrnil moči," je o Križnarjevi povedal trener Zoran Zupančič.

Willingen, kvalifikacije (ž):

