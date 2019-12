Zmagovalec uvodne posamične preizkušnje v Nižnem Tagilu je Jukija Sato, ki slavi prvo zmago kariere svetovnega pokala. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Nemec Karl Geiger in Avstrijec Philipp Aschenwald. Najboljši Slovenec je bil vodilni po prvi seriji Peter Prevc. Do točk je od Slovencev prišel še Anže Lanišek na 14. mestu. V nedeljo bo pod Uralom še ena individualna tekma.

Najbolj nasmejanega obraza je iztek skakalnice v Nižnem Tagilu po sobotni tekmi skakalcev zapuščal Japonec Jukija Sato. Za 24-letnika je to premierna zmaga svetovnega pokala. Do nje je prišel z odličnim finalnim skokom, dolgim 132 metrov, s katerim je s sedmega mesta napredoval na vrh zmagovalnega odra.

Japoncu sta družbo med najboljšo trojico delala četrti in tretji iz prve serije Nemec Karl Geiger in Avstrijec Philipp Aschenwald. Za Satom sta zaostala 1,5 oziroma 2,2 točke.

Schlieri tako visoko ni bil že skoraj pet let

Tik pod zmagovalnim odrom je končal povratnik Gregor Schlierenzauer, ki tako visoko ni bil že skoraj pet let. Zadnjič je bil četrti na prvi dan leta 2015 v Garmisch-Partenkirchnu. Ekipni uspeh Avstrijcev je s sedmim mestom dopolnil Stefan Kraft.

Peter Prevc je po prvi seriji vodil, v finalu pa nazadoval na osmo mesto. Foto: Sportida

Prevc bo na stopničke še počakal: Ni prostora za napake

Po prvi seriji je odlično kazalo Petru Prevcu, ki je v odličnih razmerah z najdaljšim skokom tekmovanja (133,5) vodil pred Piotrom Zylo. Na koncu sta oba zdrsnila po lestvici, Poljak še konkretneje, na 24. mesto. 27-letni Slovenec je v drugo pristal pri 123 metrih in nazadoval na osmo mesto, od tretjega ga je ločilo slabih devet točk. Prevc, ki je zadnjič zmagal februarja 2017 na Japonskem, bo moral na prve stopničke po marcu tako še nekoliko počakati.

"Z rezultatom sem danes zelo zadovoljen. Po včerajšnjih treningih in kvalifikacijah sem težko verjel, da bom danes med deseterico. Ostaja pa grenak priokus, ker sem v drugi seriji pokvaril svojo uvrstitev. Res pa je bil prvi skok zelo dober, razmere so bile odlične, v drugi seriji pa se je pripetila manjša napaka. V svetovnem vrhu ni prostora za napake," je po osmem mestu misli strnil Prevc.

Do točk le še Lanišek

Anže Lanišek je končal na 14. mestu. Foto: Sportida Od Slovencev jedo točk prišel še Anže Lanišek, ki prvič v novi sezoni na individualni tekmi ni skočil med prve tri. Po polovici tekme je zasedal 12. mesto, na koncu pa vknjižil 14. mesto. Vodilni skakalec svetovnega pokala Daniel Andre Tande je imel v finalu najslabše pogoje, veter v hrbet, na koncu je pristal na 21. mestu.

Preostali Slovenci so bili preskromni za finale. Domen Prevc (115 metrov) je končal kot 37., Tilen Bartol (113,5) mesto za njim, Rok Justin (106) pa je zasedel 47. mesto.

Timi Zajc in Anže Semenič sta obstala v petkovih kvalifikacijah.

"Z današnjimi skoki smo zelo zadovoljni le s Petrom in Anžetom, preostali so svojo nalogo opravili slabše," je oceno sobotnega dogajanja podal glavni trener Gorazd Bertoncelj. Foto: Sportida

Zadovoljen le s Petrom in Anžetom

"Z današnjimi skoki smo zelo zadovoljni le s Petrom in Anžetom. Peter je v prvi seriji naredil izjemen skok, v drugi seriji je naredil napako na odskočni mizi in je zato tudi pokvaril uvrstitev. Končni izkupiček je zelo dober. Tudi Anže je v finalu naredil napako na odskočni mizi. Preostali fantje so svojo nalogo opravili slabše, kar je bilo premalo za finale. Jutri je nov dan, popraviti moramo napake in mislim, da bomo lahko še bolj uspešni," pa je sobotno dogajanje povzel glavni trener Gorazd Bertoncelj.

V nedeljo bo v Nižnem Tagilu še ena posamična tekma, kvalifikacije se bodo začele ob 14. uri.

Izidi, Nižnji Tagil (3/36): 1. Yukiya Sato (Jap) 251,6 točke (126,5 m/132,0)

2. Karl GeiNem (Nem) 250,1 (130,0/130,0)

3. Philipp Aschenwald (Avt) 249,4 (129,0/129,0)

4. Gregor Schlierenzauer (Avt) 249,0 (126,5/133,5)

5. Dawid Kubacki (Pol) 245,0 (127,0/131,0)

6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 244,6 (126,0/130,0)

7. Stefan Kraft (Avt) 244,4 (128,0/130,0)

8. Peter Prevc (Slo) 240,6 (133,5/123,0)

9. Kamil Stoch (Pol) 237,0 (121,0/128,5)

10. Stephan Leyhe (Nem) 234,9 (124,5/128,0)

...

14. Anže Lanišek (Slo) 228,2 (123,5/123,0)

... Svetovni pokal, skupno: 1. Daniel-Andre Tande (Nor) 210

2. Anže Lanišek (Slo) 158

3. Philipp Aschenwald (Avt) 153

4. Karl Geiger (Nem) 152

5. Ryoyu Kobayashi (Jap) 130

6. Yukiya Sato (Jap) 114

7. Kamil Stoch (Pol) 104

8. Dawid Kubacki (Pol) 103

9. Stefan Kraft (Avt) 96

10. Timi Zajc (Slo) 72

...

15. Peter Prevc (Slo) 51

22. Domen Prevc (Slo) 32

38. Rok Justin (Slo) 4

41. Tilen Bartol (Slo) 2

42. Anže Semenič (Slo) 1

...

