Mlade Slovenke v boj za odličja

V poskusni seriji je Taja Bodlaj (85 m) zabeležila četrti izid, pred njo so končale le Norvežanka Ingvild Synnoeve Midtskogen, Američanka Josie Johnson in še ena Norvežanka Kjersti Gräsli. Tina Erzar (81 m) je bila sedma, Tinkara Komar (81,5 m) enajsta in Lucija Jurgec (74 m) 23.

Na lanskem prvenstvu v Planici je prvakinja postala Tina Erzar, Taja Bodlaj pa je zasedla tretje mesto, Slovenke v postavi Erzar, Bodlaj, Jerica Jesenko in Ajda Košnjek so bile ekipne mladinske svetovne prvakinje, Bodlaj in Erzar pa sta z Jako Drinovcem in Rokom Masletom skočili še do srebra na tekmi mešanih ekip.

Medalje lovijo tudi danes na posamični tekmi v Lake Placidu, ki se bo začela ob 20. uri.

Mladinsko SP, Lake Placid, ženska tekma:

