Smučarji in smučarke v Zagrebu pomagajo žrtvam potresa

Hrvaški prireditelji bližnjih slalomskih tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju v Zagrebu so sporočili, da so se z vsemi tekmovalkami in tekmovalci dogovorili, da bodo deset odstotkov denarnega sklada namenili žrtvam nedavnega potresa, je zapisala avstrijska tiskovna agencija APA. Skupni znesek pomoči znaša 50.000 evrov.