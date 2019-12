Slovo Dahlmeierjeve na razprodanem stadionu v Gelsenkirchnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stadion nemškega nogometnega nogometnega prvoligaša Schalke 04 v Gelsenkirchnu je nocoj gostil že 18. izvedbo ekshibicijske biatlonske tekme World Team Challenge, ki sta jo dobila Norvežana Marte Olsbu in Vetle Sjaastad Christiansen. Prireditev pa je minila v luči poslovilne tekme nemške šampionke Laure Dahlmeier.

Gledalci v Gelsenkirchnu so vnovič do zadnjega kotička napolnili nogometni stadion in potrdili prvo mesto te prireditve med ekshibicijskimi biatlonskimi tekmami na svetu.

Tokrat je bilo več kot 46.000 navijačev posebno glasnih ob zadnjem nastopu 26-letne dvakratne olimpijske in sedemkratne svetovne prvakinje Laure Dahlmeier, ki je spomladi zadnjič nastopila v svetovnem pokalu, danes pa še zadnjič uradno na tekmovanju.

Tudi zaradi navijačev je bilo slovo lepo, a obenem težko. "Ko sem šla zadnjič v tunel na stadionu, sem res razmišljala o tem, da je to moje zadnje streljanje. Zato se moram prav posebej zbrati, sem si rekla. Res si nisem želela, da bi kariero končala z napako na strelišču," je po tekmi za nemško televizijo ARD povedala tekmovalka, ki je danes zadela 39 od 40 možnih strelov. Na koncu je v "bavarskem" paru s Philippom Nawrathom zasedla četrto mesto, 33 sekund za zmagovalcema.

Dahlmeierjeva po končani karieri nadaljuje študij na univerzi za šport v Münchnu, še vedno ima številne sponzorske obveznosti in sodeluje s televizijo ZDF kot strokovna komentatorka. Kot pravi, vrhunskega športa ne pogreša: "Končno lahko v decembru brez slabe vesti spijem kuhano vino. Tudi to je res lepo."

