Slovenskim skakalcem se odpirajo vrata #foto

Zgodbe, ki jih piše Planica

Dan pred poskusno serijo v Planici je Letalnica bratov Gorišek že pripravljena na polete. Več dela organizatorje čaka v okolici, priznava Primož Finžgar, generalni sekretar organizacijskega odbora Planica, ki v šali pravi, da jih do jutri, ko bodo v Planici izvedli poskusno serijo, čaka še tisoč opravil, medtem ko so jih "deset tisoč v zadnjih dneh že odkljukali".

Priprave na planiški praznik so v dolini pod Poncami stekle že pred 14 dnevi. Organizatorjem gredo na roko nizke temperature, več težav pa jim povzroča prevelika količina snega. Del so ga morali odstraniti s prizorišča, del pa ga bodo namenili za izdelavo snežnih tribun za navijače.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Teh naj bi se v dneh od 22. do 25. marca na sklepnem dejanju sezone v smučarskih skokih zvrstilo od 60 do 70 tisoč. "Naš glavni cilj je Planico pripraviti tako, da bodo ljudje lahko uživali v poletih, tudi za vreme bo poskrbljeno," se je generalni sekretar organizacijskega odbora Planica Primož Finžgar na hitro ozrl v nebo. Danes so ga sicer delno prekrivali oblaki, a jih bo že jutri nadomestila modrina, medtem ko vremenoslovci za dneve od četrtka, ko bodo na sporedu kvalifikacije, do nedelje, ko bo padel zastor na sezono 2017/2018, napovedujejo pretežno oblačno vreme.

Planiški vrvež, foto: Žiga Zupan/Sportida:

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Tudi snega je lahko preveč Če je pred leti letalnica nekajkrat spominjala na belo gazo sredi rjavkastozelenega gozda, je dolina pod Poncami letos še povsem zimsko obarvana. Narava je bila zelo radodarna s snegom, za marsikoga celo preveč. Tudi v Planici jim je naložila dodatno delo.



Dolina pod Poncami tudi konec marca kaže povsem zimsko podobo. Organizatorji zato pozivajo obiskovalce, da se na ogled tekme ustrezno (zimsko) pripravijo. Foto: Žiga Zupan/Sportida Z letalnice so morali odstraniti pet tisoč kubičnih metrov snega, kar naj bi jih po oceni Finžgarja stalo vsaj 50 tisoč evrov. Tudi na parkirišču je bilo snega za izvoz, kot radi rečemo, "okoli 30 tisoč kubičnih metrov", so organizatorji povedali na zadnji novinarski konferenci pred skakalnim praznikom, ki bo v Zgornjesavsko dolino znova privabil množico slovenskih in tujih navijačev. Med njimi bodo poleg slovenskih najverjetneje prevladovali Poljaki (Poljak Kamil Stoch bo v nedeljo dvignil veliki kristalni globus), medtem ko bo število Norvežanov letos verjetno nižje kot prejšnja leta, saj je planiški finale na sporedu na cvetno nedeljo, ki je za Norvežane pomemben praznik in bi jih lahko zadržal doma.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zadnje podrobnosti

V Planici je bilo pestro tudi danes. Približno 300 delavcev se je ukvarjalo še z zadnjimi podrobnostmi na prizorišču. Snežni teptalnik je utrjeval podlago, enako so na nožni pogon počeli tudi številni prostovoljci, gostinski delavci so že postavljali 'jurčke' ...

Številni prostovoljci so dopoldne utrjevali progo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Prostor v garaži Nordijskega centra, kjer je poleti smučarska tekaška steza, se je že spremenil v novinarsko središče, ki bo gostilo več kot 500 novinarjev in članov tehničnih ekip, ki bodo ljubiteljem skokov prek različnih medijskih kanalov približevali dogajanje v zibelki slovenskih smučarskih skokov, nadstropje višje je rezervirano za VIP-goste.

Novinarsko središče je že pripravljeno na prihod več kot 500 novinarjev in članov tehničnih ekip. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kako daleč bo orle neslo letos? Foto: Žiga Zupan/Sportida

Tam se bodo v prihodnjih dneh zvrstili skakalci iz 18 držav, spremljali pa jih bodo ljubitelji skokov iz 31 držav. Vsaj v toliko različnih državah so bile prodane vstopnice za ogled tekem. Ne skrbite, za vse tekme so še na voljo. Organizatorji med visokimi gosti pričakujejo tudi predsednika države Boruta Pahorja in predsednika vlade v odhodu Mira Cerarja.

Pomembna novost je uvedba nagrade Planica7, ki za skakalca, ki bo najboljši v seštevku vseh sedmih skokov, predvideva nagrado v višini 20 tisoč švicarskih frankov.

Foto: Žiga Zupan/Sportida