Slovenski rekorder brez OI 2018 kljub olimpijski normi v bobu

Damjan Zlatnarja ne bo v Pyeongchangu

Voznik štiriseda je bil Dražen Silić, v posadki pa sta bila poleg Zlatnarja še Martin Marić in Mate Mezulić. Hrvaški štirised je normo izpolnil na severnoameriškem pokalu v Lake Placidu, kjer so dosegli skupno sedmo mesto v konkurenci devetih posadk. Dan prej sta normo izpolnila dudi dvojec Dražen Silić in Mate Mezulić z devetim mestom v dvosedu.

To ni bil prvi poskus

To ni prvi poskus Zlatnarja, da bi poleg poletnih OI nastopil še na zimskih. Skupaj s svojim nekdanjim atletskim kolegom Urošem Steglom je izpolnil normo za olimpijske igre v Vancouvru 2010 v posadki srbskega boba, vendar pa nato nista dobila srbskega državljanstva.

Zlatnar je bil tudi član slovenske posadke, ki 1. decembra 2006 prvič v zgodovini tega športa nastopila na uradnem tekmovanju. Na evropskem pokalu v Innsbrucku, kjer se je zbralo 60 bobov iz 22 držav, sta bila Damjan Zlatnar in Uroš Stegel skupno 40. (42. v prvi in 45. v drugi vožnji), Anže Šetina in David Urankar pa 52. (21. v prvi in 54. v drugi vožnji). V nadaljevanju jim je spodletel poskus nastopa na zimskih OI pod slovensko trobojnico.

Na dveh olimpijskih igrah je že bil, a poletnih

Sedaj štiridesetletni Zlatnar je s 13,56 sekunde 19. junija 2007 v Novo mestu postavil slovenski rekord na visokih ovirah in je dvakrat nastopil na poletnih OI. Leta 2004 je v Atenah s časom 13,66 na dosegel 32. mesto, v Pekingu štiri leta pozneje pa je po uvrstitvi v četrtfinale svoj nastop odpovedal zaradi poškodbe ahilove tetive.

Zlatnar se je po koncu aktivne atletske poti posvetil treniranju in sedaj med drugim skrbi za eno najbolj obetavnih slovenskih atletinj Agato Zupin. Ta je lani osvojila srebrno medaljo na evropskem prvenstvu do 20 let ter že v svojem prvem nastopu velikem članskem tekmovanju prišla v polfinale; na svetovnem prvenstvu v Londonu je lani avgusta na 400 m ovire zasedla 21. mesto.