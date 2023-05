Slovenska biatlonska okrepitev za Bahrain Victorious?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Anamarijo Lampič so bile počitnice po prvi sezoni v biatlonski karavani kratke. Uživala je na Cipru. Zdaj že trenira, a na kolesu. Objavila je fotografije iz Istre, kjer je v barvah profesionalne kolesarske ekipe Bahrain Victorious, ki je delno tudi slovenska, osvojila Učko. "Kraljevski vzpon na Vojak-Učka," je na Instagramu zapisala priljubljena slovenska športnica, ki je lani smučarski tek zamenjala za biatlon. Zdaj pa vsaj za dober kondicijski trening pred naslednjo sezono zobe stiska tudi na kolesu. In sploh ne dvomimo, da ji strmi klanci in višinski metri niso ovira.