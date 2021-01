Slokarjeva tik pod stopničkami v Švici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andreja Slokar, ki je po zmagi in drugem mestu na zadnjih preizkušnjah tokrat zasedla četrto mesto, je po prvem teku četrtkove preizkušnje celo v vodstvu, na koncu pa je zmagovalni oder zgrešila za devet stotink sekunde.

Neja Dvornik je zasedla 21. mesto, Pika Dvornik 45., zmaga pa je šla v roke Avstrijke Marie-Therese Spörer.

Jutri bo v Gstaadu še en slalom, nato se smučarke selijo v Zeell am See v Avstriji, kjer bosta 25. in 26. januarja naslednji dve slalomski tekmi evropskega pokala.

