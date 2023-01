Čas za nov slovenski uspeh?

Ema Klinec je v soboto zaostala le za Nemko Katharino Althaus, to pa so bile prve stopničke za 24-letnico iz Poljan nad Škofjo Loko po nemškem Oberhofu ob koncu pretekle sezone. Skupno je 22. stala na odru za zmagovalke. Ema Klinec je postala tretja Slovenka s stopničkami v tej sezoni. To je pred tem uspelo še Niki Križnar in Urši Bogataj.

V skupnem seštevku svetovnega pokala prepričljivo v vodstvu ostaja Pinkelnig, ki je zbrala 776 točk. Nekoliko se ji je približala Althaus, ki jih ima zdaj 627. Najboljša Slovenka je Križnar, ki je zadržala četrto mesto s 435 točkami. Napredovala pa je Ema Klinec, ki ima zdaj na šestem mestu 360 točk.

Smučarski skoki (Ž), Sapporo