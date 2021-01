Slovenski orli v boj za visoka mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po petkovih kvalifikacijah, na katerih je bilo uspešnih vseh sedem slovenskih orlov, bo danes v Zakopanah na sporedu ekipna tekma z začetkom ob 16.15. Na ekipni tekmi bodo slovenske barve zastopali Cene Prevc, Tilen Bartol, Peter Prevc in Anže Lanišek.

Smučarski skakalci se ta konec tedna mudijo v Zakopanah, kjer bo danes na sporedu ekipna tekma, v nedeljo pa se bodo najboljši skakalci v svetovnem pokalu pomerili še na posamični preizkušnji.

V petek so bile na sporedu kvalifikacije, kjer je bil najboljši od Slovencev Cene Prevc, ki je z daljavo dneva, 137 metrov dolgim skokom in 132,3 točke nekaj časa vodil, na koncu pa je zasedel šesto mesto. Poleg njega je trener slovenske ekipe Robert Hrgota v ekipo uvrstil še Tilna Bartola (8. v kvalifikacijah), Petra Prevca (29.) in najboljšega slovenskega skakalca te zime Anžeta Laniška (15.).

Zakopane, ekipna tekma: