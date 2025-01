V živo: Nova rekorderka Nika Prevc napada četrto zaporedno zmago

V Beljaku poteka finalna serija prve od dveh posamičnih tekem. Po prvi je v vodstvu Nika Prevc, ki je v kvalifikacijah s 102 metroma postavila nov rekord skakalnice v Beljaku in zasedla drugo mesto. Pred najbližjo zasledovalko, zmagovalko kvalifikacij Katharino Schmid ima sedem točk prednosti. V finalu bomo videli še tri Slovenke: Emo Klinec (12.), Tajo Bodlaj (23.) in Tino Erzar (27.).

Beljak, tekma:

Beljak še tretjo sezono zapored gosti tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske, pri čemer sta po dve zmagi do zdaj slavili Avstrijka Eva Pinkelnig in Nika Prevc, ki je bila lani dvakrat najboljša in je ravno na tej postaji oblekla majico vodilne v svetovnem pokalu, ki jo je na koncu kronala z osvojitvijo velikega kristalnega globusa.

Prevc vse bližje vodilni Nemki

Prevc je na zadnjih treh tekmah zmagala trikrat, skupno je v svoji karieri slavila že na 11 tekmah svetovnega pokala. "Za letos si nisem zadala nobenih posebnih ciljev," je po zadnji zmagi dejala slovenska šampionka. "To sezono pa upam, da bom nadaljevala s takšnimi skoki in dosegala dobre rezultate," je še dodala slovenska skakalka, ki je v skupnem seštevku druga, za vodilno Katharino Schmid zaostaja le še 26 točk.

Vse kaže, da bi se prednost danes lahko še stopila, saj je Prevc po prvi seriji, v kateri je z 99 metri poskrbela za najdaljšo daljavo, vodilna. Pred Schmid (95,5) ima sedem točk prednosti, na tretjem mestu je Avstrijka Lisa Eder (93) z 12,8 točke zaostanka.

V finalu bo nastopila tudi Ema Klinec (92 metrov), ki bo napadala nekoliko iz ozadja, z 12. mesta. V finalu bomo videli tudi Tajo Bodlaj (87) na 23. mestu in Tino Erzar (80) na 27. mestu.

Tekmi v Beljaku izpušča tretja v skupnem seštevku Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki moči usmerja v pripravo na svetovno prvenstvo, ki bo v Trondheimu med 26. februarjem in 9. marcem.

Komar in Košnjek prekratki za finale

V prvi seriji sta nastopili še dve Slovenki. Katra Komar je z 81,5 metra dolgim skokom končala na 34. mestu, Ajda Košnjek (79,5) pa je zasedla 37. mesto.

V ponedeljek še ena tekma, nato selitev na Japonsko

V ponedeljek bo v Beljaku na sporedu še druga tekma, kvalifikacije se bodo začele ob 13.00, tekma pa bo 14.20. Po Beljaku se bodo skakalke odpravile na Japonsko, kjer bodo med 17. in 26. januarjem tekmovale v Sapporu in Zau.

Prevc v kvalifikacijah z rekordom

Mesto na tekmi si je priborilo vseh šest Slovenk. Kvalifikacije je zaznamoval spremenljiv veter in spreminjane zaletnega mesta med 12. in 8. Kvalifikacijska zmaga je pripadla vodilni skakalki zime Katharini Schmid, ki je pristala pri 97 metrih in za 4,4 točke ugnala Prevc.

Ta je skakala z zaletnega mesta višje kot Nemka in ob vetrovnem odbitku kot edina skočila prek sto metrov, s 102 metroma se je podpisala pod nov rekord naprave, a zaradi slabšega doskoka prejela nižje ocene. Na tretjem mestu je s 6,2 točke zaostanka končala Alexandria Loutitt (99 metrov).

Ema Klinec je kvalifikacije končala na 12. mestu. Foto: Guliverimage Druga iz treninga, na katerem nekatere najboljše niso skakale, Ema Klinec je skakala v zahtevnih razmerah, prejela 6,1 točke vetrovnega dodatka, njenih 85 metrov je zadostovalo za 12. mesto. Taja Bodlaj (90) je bila 21., Tina Erzar (88,5) 22., Katra Komar (87,5) 23., Ajda Košnjek (83,5) pa 36.

Beljak, kvalifikacije: