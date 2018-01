Shiffrinova spet nepremagljiva, Slovenki do točk

Flachau, slalom (ženske)

Po prvi vožnji je vodila Avstrijka Bernadette Schild, Shiffrinova pa je bila "šele" druga. V finalu je letos skoraj nepremagljiva Američanka stvari postavila na svoje mesto. Z izvrstno vožnjo je izničila zaostanek in se veselila že sedme slalomske zmage v tej sezoni.

Schildova (+0,94) se je morala zadovoljiti z drugim mestom, tretje pa je osvojila Švedinja Frida Hansdotter (+1,43).

Shiffrinova je le eno zmago oddaljena od dosežka slovite Švedinje Anje Pärson, ki je v karieri zbrala 42 zmag v svetovnem pokalu ter je na petem mestu lestvice najuspešnejših alpskih smučark. Največ jih ima njena rojakinja Lindsey Vonn (78). Shiffrinova ima 30 slalomskih zmag. Pred njo sta na večni lestvici najboljših slalomistk le Švicarka Vreni Schneider (34) in Avstrijka Marlies Schild (35).

V prvi vožnji je Schildova dobro izkoristila štartno številko ena, pred Shiffrinovo je imela 37 stotink sekunde prednosti. V finalu je 22-letna Američanka napadla in z najhitrejšim časom drugega teka stopila na najvišjo stopničko odra za zmagovalke. Edina, ki je v tej sezoni Shiffrinovo v slalomu premagala (to se je zgodilo novembra lani v Leviju), tako ostaja Slovakinja Petra Vlhova, ki pa je danes odstopila že v prvi vožnji.

Ani Bucik je uspela prva vožnja, v drugi je nekaj mest izgubila. Foto: Sportida

Dve Slovenki odstopili, dve napredovali v finale

Ani Bucik je po prvem teku kazalo odlično. Čeprav je za vodilno Avstrijko zaostala skoraj tri sekunde (2,98), je bilo to vendarle dovolj za več kot solidno 15. mesto. Maruša Ferk je po večji napaki zasedla 26. mesto (+ 3,96), medtem ko sta Klara Livk in Meta Hrovat po napakah odstopili.

Ferkova je v drugi vožnji nekaj pridobila, Bucikova malo več izgubila, vseeno pa sta slovenski smučarki osvojili točke, ki so dobra popotnica za nadaljevanje sezone.

"Ni sproščenosti in igrivosti, vse je na silo"

Glavni trener Denis Šteharnik je podal oceno: "Pogoji so bili takšni, da se je s številkami zadaj dalo priti noter, a Klari žal ni uspela tako dobra vožnja kot v Kranjski Gori. Že na samem začetku je naredila napako in odpadla. Meti se tudi ni izšlo. Kar zadeva Bucikovo in Ferkovo je nekako tako, da ni sproščenosti in igrivosti, vse je na silo. Takoj ko poskušajo smučati na višji ravni, sledi odstop. Na teh treh tekmah so bili zelo specifični pogoji, od Lienza do tu. Je poseben, spomladanski sneg, temperature so zelo visoke in tako dekleta kot material ne delujejo v pravi smeri. Naredili smo nekaj testov, a je vse približno enako. Mislim, da v teh pogojih nimamo konkurenčnega materiala. S proizvajalcem se bomo poskušali dogovoriti, da takoj dobimo drugačne, mehkejše smuči, drugače pa bomo na tem materialu poskušali izvleči čim več, a lahko povem, da nismo konkurenčni."

Maruša Ferk je v finalu pridobila nekaj mest. Foto: Sportida

V Bad Kleinkirchheimu brez Slovenk

Naslednje ženske tekme svetovnega pokala bo gostil Bad Kleinkirchheim v Avstriji, kjer pa naša dekleta ne bodo nastopila. Šteharnik je pojasnil: "Maruša ima že dalj časa težave s kolenom, ki jo ne neha boleti, tako da mora narediti premor, izpustiti tekme v hitrih disciplinah, se pozdraviti ter potem normalno pripraviti za olimpijske igre."

Od 13. januarja ima veleslalomski del ekipe na sporedu treninge v San Vigiliu, slalomski del pa bo nastopil na tekmah evropskega pokala.