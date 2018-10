Senzacionalna olimpijska dvoživka: Naj iščem slovenskega moža?

Spor med dvakratno olimpijsko prvakinjo Ester Ledecko in češko smučarsko zvezo je športno dvoživko, ki je v Pjongčangu navdušila kot smučarka in tudi kot deskarka, popeljal v humorne vode. Zdaj "išče" moža v Sloveniji.

Od začetka septembra, ko smo poročali o sporu med češko smučarsko zvezo in Ester Ledecko, do danes se ni prav veliko spremenilo. Najboljša deskarka na svetu, ki je že večkrat navdušila tudi med alpskimi smučarkami, namreč s panožno zvezo še vedno nima sklenjene pogodbe. Posledično to pomeni, da na tekmah pod okriljem FIS nima pravice do nastopa. Zatika se, podobno kot v številnih podobnih predhodnih primerih (Anna Veith, Henrik Kristoffersen …), pri denarju.

Kamen spotike je osebni pokrovitelj. 23-letna olimpijska prvakinja ima namreč na mizi Audijevo ponudbo, medtem ko je uradni partner češke zveze Toyota. "Vsako leto ista zgodba. Res sem upala, da bo po pretekli zimi drugače," je na Atomicovem medijskem dnevu v Altenmarktu dejala svetlolasa Čehinja.

Poroka s Slovencem in Kanadčanom

V skrajnem primeru ni izključena niti zamenjava smučarskega državljanstva, a bi bila ob sprtih straneh pot do nove reprezentance zelo dolgotrajna, zato Ester trenutno o tem govori predvsem v šaljivem tonu. "Morda bi se morala poročiti s kakšnim tujcem. Še več, morda bi morala poiskati dva moža – Slovenca za deskanje na snegu in Kanadčana za smučanje," njeno izjavo prenaša Laola.

A Čehinji vendarle ni ves čas do smeha. "Res upam, da bo moja agencija z zvezo našla skupni jezik," pravi prva dama svetovnega deskanja, ki se bo tudi v novi sezoni udeležila več smučarskih tekem. V neugodnem položaju se bo znašla le februarja, saj se termina svetovnih prvenstev v deskanju in smučanju prekrivata.