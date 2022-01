Semenič z novo zmago in dodatnim razlogom za veselje

Anže Semenič je prepričljivo dobil tudi drugo tekmo celinskega pokala v Innsbrucku, uspeh so dopolnili Jan Bombek, Žak Mogel in Domen Prevc na mestih od 4 do 7.

Po sobotni zmagi je bil danes Anže Semenič nepremagljiv po skoku dneva v finalni seriji, ko je pristal pri 128,5 metra in je s 125,5 metra v prvi seriji zbral 245,9 točke. Drugi je bil domačin Ulrich Wohlgennant s 125 in 123 metri ter 235,6 točke, tretji pa njegov rojak Thomas Lackner s 124,5 in 122,5 metra ter 234,1 točke. Tik pod zmagovalnim odrom sta ostala Jan Bombek s 120,5 metra in 125 metri ter 231,6 točke in Žak Mogel s 125 in 121 metri ter 228,7 točke. Domen Prevc je zasedel sedmo mesto z 224,7 točke, Tilen Bartol je bil 14., Patrik Vitez pa je končal na 16. mestu.

S tekmama v Innsbrucku se je predčasno zaključila peta perioda sezone, v kateri je največ točk, 330, zbral Wohglenannt, Semenič je drugi z 248 točkami, tretjo kvoto pa je za tekme svetovnega pokala po olimpijskih igrah dobila še Norveška po zaslugi Andersa Haareja, šestouvrščenega v tej periodi. Pred njim sta končala tudi Bombek in Prevc. Slovenija bo ob Avstriji in Norveški tako v Lahtiju in na turneji RAW AIR lahko nastopala s sedmimi skakalci.

Preberite še: