Za japonsko zvezdnico smučarskih skokov Saro Takanaši je rezultatsko najskromnejša sezona zadnjih 12 let. Prvič, odkar tekmuje v svetovnem pokalu, ni zmagala niti enkrat, zgolj dvakrat se je uvrstila na zmagovalni oder in v skupnem seštevku svetovnega pokala zasedla šele deseto mesto. Japonka priznava, da je za njo zahtevno tekmovalno obdobje, a hkrati dodaja, da znova sanja o najvišjih ciljih.

Japonska smučarska skakalka Sara Takanaši velja za eno najbolj dominantnih skakalk zadnjega debelega desetletja, a v zadnjih dveh sezonah ji stvari niso šle povsem po načrtih.

Zahteven je bil že zaključek olimpijskega tekmovalnega obdobja, ko je na posamični tekmi v Pekingu znova končala na četrtem mestu, na mešani ekipni tekmi pa bila zaradi neustreznega dresa diskvalificirana. Breme diskvalifikacije je pustilo posledice. Takanašijeva ni več našla poti na vrh. V zadnji sezoni je zgolj dvakrat skočila na zmagovalni oder, sploh prvič v sezoni, odkar tekmuje v svetovnem pokalu, ni zmagala, ob koncu sezone pa bila šele deseta skakalka zime. Vse skupaj je otežil še padec na svetovnem nordijskem prvenstvu v Planici, ki ga je končala predčasno.

Za Japonko je izzivov polna sezona, ki jo je zaznamoval tudi padec na svetovnem prvenstvu v Planici. Foto: Sportida

"Med sezono še nikoli nisem bila poškodovana in zaradi tega izpustila tekmovanja, tako da je bilo precej boleče. Vesela sem, da sem se v svetovnem pokalu borila do konca. Dodatna težava te zime je bilo vprašanje pravil opreme. Težko sem se prilagodila novim smučem," so besede 26-letnice povzeli pri skijumping.pl.

Takanašijeva trenira pod vodstvom Finca Janneja Väätäinena. Foto: Guliverimage

Pod Finčevo taktirko

Japonka je večino članske kariere preživela pod trenersko taktirko koroškega Slovenca Janka Zwittra, ki je v zadnji sezoni preporodil kanadske ženske smučarske skoke, od letošnje pomladi pa je del kluba Team Roy, katerega glavni protagonist je Rjoju Kobajaši.

Trener ekipe je nekdanji finski smučarski skakalec, zadnja leta pa trener Janne Väätäinen. Kot kaže, je s svežim vetrom Takanašijeva dobila nov zagon.

"Cilj je kristalni globus"

"Opazovanje sotekmovalcev, kako skačejo, je lahko zelo navdihujoče. Jannejeve ideje so zelo zanimive. Imela sva dolg pogovor, po katerem sem se odločila, da bom trenirala z namenom zmagati v skupnem seštevku svetovnega pokala. Svoje skoke želim dvigniti na raven, ki mi bo omogočila boj za to. Cilj je kristalni globus," je pogumno napovedala azijska šampionka.

Takanašijeva je veliki kristalni globus osvojila štirikrat, blizu mu je bila tudi v sezoni 2020/21, ko je za zmagovalko Niko Križnar zaostala devet točk.