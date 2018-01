Norvežanki tretja zmaga, Bogatajevi izid sezone

Sapporo, posamična tekma, ženske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot prva je od štirih Slovenk nastopila Maja Vtič, ki je z 81 metri in 89,5 točkami ujela finalno serijo na 28. mestu. Podobno je uspelo tudi Niki Križnar z 82 metri in 91,6 točkami, kar je bilo dovolj za 25. mesto po prvem skoku. Špela Rogelj je nato s ponesrečenim skokom pri 77 metrih ostala brez točk na 31. mestu. Kot zadnja je, ob včerajšnji diskvalifikaciji Eme Klinec, skakala naša najboljša letos, Urša Bogataj. Pristala je pri 92 metrih in s 113,6 točkami napovedala novo vrhunsko uvrstitev. Po prvi seriji je zasedala sedmo mesto.

Povsem na vrhu ni bilo nič novega. Vodili sta vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala. Norvežanka Maren Lundby je s 95.5 metri imela lepo prednost pred Nemko Katharino Althaus, ki je pristala pri 93.5 metrih, tretja je bila domačinka Juki Ito s 93.5 metri, četrta pa Sara Takanaši s 93 metri.

Norvežanka odbila napad Nemke

Zmage se je na koncu veselila Lundbyjeva, ki je s 93.5 metri ter 252,9 točkami odbila napad Althausove, ki je v finalu postavila daljavo dneva s 96 metri, zbrala pa je 248,6 točk. Na najnižjo stopničko je za domačo tolažbo skočila Takanašijeva s 93 metri in 238,2 točkami. Lundbyjeva je kot prva letos prišla do treh zmag, dvakrat je bila druga, Althausova je pri dveh zmagah in treh drugih mestih v tej sezoni. Norvežanka je v Sapporu zmagala že v lanski sezoni.

Bogatajevi drugi najboljši rezultat kariere

V finalni seriji je Vtičeva skočila dva metra dlje kot v prvi, s skupno 175,5 točkami pa se je dvignila do 26. mesta. S 86.5 metri in 16. oceno finala ter skupnim zbirom 182,9 točk je nekaj pridobila tudi Križnarjeva, ki je končala na 22. mestu.

Še enkrat je nato svojo nalogo zelo dobro opravila Bogatajeva, ki je z 88 metri in vnovično sedmo oceno serije ter s skupno 217,3 točkami napredovala do končnega šestega mesta, kar je najboljša slovenska uvrstitev te sezone. Prej je bila najboljša osma na veliki skakalnici v Lillehammerju.

Urša Bogataj je končala na šestem mestu. Foto: Vid Ponikvar

"Zadovoljna sem, ker sem po tekmovalnem premoru ohranila dober nivo pripravljenosti z začetka sezone. Upam, da se mi bo tudi na naslednjih tekmah uspelo tako dobro zbrati na sami tekmi, kot se mi je danes. Vem, da so trenutni skoki, ki jih kažem dobri, a rezerve so vedno prisotne. Skok nikoli ne more biti popoln, vedno se še kaj lahko popravi. Sicer pa je na Japonskem zanimivo, je malo drugače kot v Evropi. A počutim se dobro, tukaj mi je čisto všeč," je nastop komentirala Bogatajeva.

Jutri bo v Sapporu še ena posamična preizkušnja, nato pa se bo karavana v torek preselila proti Zau.