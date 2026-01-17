Bo že jutro postreglo z novim slovenskim veseljem?

Smučarski skakalci se trenutno mudijo v japonskem Saporu, kjer se bodo po petkovih kvalifikacijah danes ob 7.15 po slovenskem času pomerili na tekmi za svetovni pokal. Nastopilo bo tudi pet slovenskih orlov, v kvalifikacijah je bil najboljši Domen Prevc, ki je bil drugi. Že ob 6. uri zjutraj bo na sporedu poskusna serija.

Skakalci pa so se pred svetovnim prvenstvom v poletih zbrali na Japonskem, kjer jih danes ob 7.15 čaka tekma na skakalnici Okurayama. Najboljši skakalec zime Domen Prevc je v petek v Saporu v kvalifikacijah skočil z naleta nižje kot tekmeci in s 135,5 metra končal le za domačinom Rjojujem Kobajašijem, ki je pristal pri 139 metrih. Danes bodo slovenske barve zastopali še Timi Zajc s 24. mestom v kvalifikacijah, Žak Mogel s 27., Žiga Jančar s 30. in Rok Oblak s 35. mestom.

Anže Lanišek, zmagovalec zadnje tekme svetovnega pokala v Zakopanah, je takoj po tekmi prejšnji konec tedna napovedal, da bo Japonsko izpustil. V kvalifikacijah Sapora je nastopil tudi legendarni japonski skakalec Noriaki Kasai, ki bo letos dopolnil 54 let. Veteran skokov se na sobotno tekmo s 55. mestom ni prebil, v nedeljo pa bo imel novo priložnost.

Šestindvajsetletni Prevc ima v svetovnem pokalu na vrhu 392 točk prednosti pred Kobajašijem, ki je izpustil tekmi na Poljskem. S tekmami na Japonskem se bodo sicer končale tudi olimpijske kvalifikacije za letošnje igre v Predazzu.

