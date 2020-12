Žan Kranjec se je vrnil na stopničke

Natančno 320 dni po zmagi v Adelbodnu se je Žan Kranjec vrnil med najboljše tri v svetovnem pokalu. V Santa Caterini je napadal celo zmago. Po prvi vožnji je namreč vodil, v drugo pa je sprejel vrženo rokavico Hrvata Filipa Zubčića. Ta je v zahtevnih razmerah z drugim časom finala uspešno kljuboval nemirni snežni podlagi. Le ta je nekoliko več težav povzročala Kranjcu. Po dveh drobni napakah je nekoliko izgubil pravi ritem, a bi vseeno napadalen. Njegova prednost se je topila. Na koncu tudi stopila. Hrvat ga je premagal za 12 stotink sekunde. Jadranskima sosedoma pa se je tokrat na stopnička pridružil še Švicar Marco Odermatt, ki zdaj vodi v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala.

Pravi obraz

"Če se Žan odloči, da bo tekmoval in napada, se lahko zavihti na sam vrh. Če išče popolnost in razmišlja o drugih stvareh, pač ne," je svojevrstno mantro moške tehnične ekipe pred selitvijo v Santa Caterino proti Bormiu ponavljal glavni trener Klemen Bergant, katerega naloga je pred tekmami predvsem tovrstno motiviranje. Da je bil pri tem uspešen, je Kranjec potrdil že po nekaj zavojih. Bil je odločen, napadalen in izjemno natančen pri vhodih v zavoje. Za nameček je ubral tudi idealen ritem in pravo mero tveganja. S slednjo seveda pridejo tudi napake. Kranjcu si je pripetila na zadnji manjši prelomnici pred ciljem, kjer je "pustil" nekaj stotink.

Vseeno si je po prvi vožnji prismučal kar 46 stotink sekunde pred prvim zasledovalcem, Švicarjem Marcom Odermattom. Šesti Filip Zubčić je zaostajal slabih sedem desetink, sedmi Aleksander Aamodt Kilde že več kot sekundo, 16. Luca de Aliprandini pa več kot dve.

Ko je Kranjec predlani v Saalbachu slavil svojo prvo zmago, le bil po prvi vožnji četrti. Letošnjo drugo zmago v Adelbodnu je napadel s šestega mesta. Tokrat je bil torej v psihološko zahtevnem položaju, ko se je na drugo progo podal povsem kot zadnji. Psihološka pripravljenost ga ni izdala, vseeno pa si je ob želeni napadalnost privoščil preveč napak, da bi premagal prav vse.

27-letni Filip Zubčić je tako prišel so svoje druge zmage v karieri, leto starejši Kranjec pa se je še sedmič zavihtel med najboljše tri. Ob dveh zmagah in štirih tretjih mestih je bil tokrat prvič drugi.

Hadalin znova praznih rok

Zelo dobro veleslalomsko pripravljenost je na svoji tretji tekmi sezone potrdil tudi Štefan Hadalin, a je po napaki tik pred ciljem prve vožnje ni unovčil. Vrhničan, ki je bil pred dnevi 17. na paralelni preizkušnji v Lechu, se je s številko 54 odlično spopadel z dodobra načeto podlago. V zgornjem delu je bil celo na poti v petnajsterico. V spodnjem delu je malenkostno popustil, a je zadnji vmesni čas vseeno obljubljal uvrstitev v finale. Do te nato po napaki in odstopu nekaj vrat pred ciljem ni prišlo.

Pogled v zrak

Tako Kranjec kot tudi Hadalin naj bi bila nove priložnosti za potrditev dobre pripravljenosti deležna v soboto. Santa Caterina je namreč predvidena še za drugi zaporedni veleslalom, ki je bil prav tako prestavljen iz Val d'Isera. Toda vremenska napoved ni pretirano obetavna. Že druga sobotna vožnja je na sicer dobro očiščeni snežni podlagi potekala ob močnem sneženju. Usoda preizkušnje bo znana v jutranjih urah. Podobno velja za že superveleslalom v St. Moritzu, kjer sta že v soboto brez nastopa ostali Ilka Štuhec in Maruša Ferk.

