V živo: Brignone z lepo prednostjo, Dvornik in Bucik z velikim zaostankom

Na 48. svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbachu v Avstriji poteka ženski veleslalom. Najbolje je s prvo vožnjo, na kateri so bile razmere zaradi močnega sonca in toplega vremena iz minuto v minuto slabše, opravila Italijanka Federica Brignone, ki ima 67 stotink prednosti pred Novozelandko Alice Robinson in že +1.24 pred tretjo Američanko Paulo Moltzan. Slovenski predstavnici Neja Dvornik in Ana Bucik sta zaostali več kot štiri sekunde in bosta uvrščeni takoj za dvajseterico. Finale bo na sporedu ob 13.15.