Slovenski deskarji visoko motivirani za predstavo pred domačo javnostjo

Rogla bo danes gostila deskarsko tekmo svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu. Na startni listi so štirje slovenski predstavniki Gloria Kotnik, Tim Mastnak, Žan Košir in Rok Marguč, ki so maksimalno motivirani, da se pred domačimi navijači prikažejo v svoji najboljši luči. Kvalifikacije se bodo začele ob 10. uri, izločilni boji najboljših 16 pa bodo na sporedu ob 14. uri.

Domači aduti bodo skušali na progi Jasa, ki jo poznajo do potankosti, nadgraditi letošnje predstave. Gloria Kotnik in Žan Košir sta vso sezono zelo konstantna in se redno uvrščata v izločilne boje, Tim Mastnak pa je edini iz slovenskega tabora, ki je v tej sezoni že stal na zmagovalnem odru. V Scuolu v Švici, od koder se vedno vrača nasmejan, je osvojil 2. mesto. Slabše v tej sezoni gre Roku Marguču, ki ga ovirajo težave s hrbtom. Lani je prav na Rogli uspel obrniti svojo rezultatsko krivuljo in nato sezono zaključil s 3. mestom paralelnem slalomu v Berchtesgadnu.

Kvalifikacije se bodo začele ob 10. uri, izločilni boji najboljše šestnajsterice pa ob 14. uri.

Na startu bosta oba vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala, Nemka Ramona Theresia Hofmeister in Avstrijec Benjamin Karl, ne bo pa prve dame alpskega deskanja Ester Ledecke.

Slovenski deskarski kvartet si želi čim glasnejše spodbude ob progi. Sonce bo, vstop je prost, zato ovir za navijače ni.

Preberite še: