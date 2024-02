Riiberju še druga zmaga na seefeldskem trojčku

Drugi del seefeldskega trojčka je prav tako kot prvi pripadel Riiberju. Ta je imel že po skoku veliko prednost 30 sekund in jo brez težav zadržal tudi po 10 km teka za šesto zaporedno zmago v svetovnem pokalu, deseto to sezono ter skupno že 67. v karieri.

Ciljno črto je prečkal 22,7 sekunde pred Graabakom in 23,4 sekunde pred Oftebrojem. Od Slovencev je dve točki za 37. mesto ujel Vid Vrhovnik, ki je za Riiberjem zaostal 4:02,3 minute. Za las je brez točke ostal Gašper Brecl, ki je bil 41. (+4:20,3). Po skoku sta bila Brecl in Vrhovnik 38. oziroma 41. Na prvih dveh tekmah ta konec tedna so delili polovične točke, v nedeljo bodo na voljo dvojne.

Žensko kompaktno preizkušnjo, na kateri izidi skokov pomenijo vnaprej določen zaostanek, je dobila Norvežanka Ida Marie Hagen. Vodilna v skupnem seštevku je bila po skoku druga za rojakinjo Gydo Westvold Hansen. Zaostanek šestih sekund je hitro nadoknadila in dokazala, zakaj je v zadnjih letih najhitrejša tekačica.

Ciljno črto je po petih kilometrih prečkala 1:02,7 minute pred Westvold Hansen. Tretja je bila Nemka Nathalie Armbruster (+1:06).

Od Slovenk je točke osvojila Silva Verbič. Začela je kot 18. po skoku, po petkilometrski tekaški preizkušnji pa je bila na koncu 19. med prav toliko tekmovalkami na startu. Zaostala je 4:32,3 minute.

Svetovni pokal v nordijski kombinaciji se bo po nedeljski zadnji preizkušnji v moški konkurenci, ženske ne bodo tekmovale, nadaljeval v estonskem Otepääju prihodnji konec tedna. Na sporedu bodo po tri tekme v moški in ženski konkurenci.

Izidi:

Moški:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 25:19,2

2. Joergen Graabak (Nor) + 22,7

3. Jens Luraas Oftebro (Nor) 23,4

4. Earo Hirvonen (Fin) 28,8

5. Johannes Lamparter (Avt) 33,8

6. Stefan Rettenegger (Avt) 38,2

...

37. Vid Vrhovnik (Slo) 4:02,3

41. Gašper Brecl (Slo) 4:20,3

...

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1170 točk

2. Stefan Rettenegger (Avt) 849

3. Joergen Graabak (Nor) 818

4. Johannes Lamparter (Avt) 740

5. Jens Luraas Oftebro (Nor) 619

...

39. Vid Vrhovnik (Slo) 77

48. Gašper Brecl (Slo) 24

...

Ženske:

1. Ida Marie Hagen (Nor) 14:35,0

2. Gyda Westvold Hansen (Nor) + 1:02,7

3. Nathalie Armbruster (Nem) 1:06,0

4. Mari Leinan Lund (Nor) 1:32,5

5. Haruka Kasai (Jap) 1:41,8

6. Anju Nakmura (Jap) 1:42,4

...

19. Silva Verbič (Slo) 4:32,3

...

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Ida Marie Hagen (Nor) 950 točk

2. Gyda Westvold Hansen (Nor) 860

3. Mari Leinan Lund (Nor) 724

4. Nathalie Armbruster (Nem) 652

5. Haruka Kasi (Jap) 627

...

22. Silva Verbič (Slo) 189

27. Teja Pavec (Slo) 98

...